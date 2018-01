Rodrigo Prieto, tiene bien puesta la camiseta

El verano pasado Rodrigo Prieto arribó a esta frontera con el propósito de aportar estrategia, fuerza y corazón al equipo que recién lo había acogido.Ya adaptado a su nuevo hogar y al conjunto juarense, el delantero de FC Juárez repasa lo que ha sido su vida profesional y ve con optimismo su estancia en esta ciudad, la que asegura, es muy distinta a la que imaginó.“Estoy muy a gusto, me gustó mucho. No me imaginaba así Juárez, te imaginas otra cosa por lo que conoces por las noticias, que está peligroso, que hay inseguridad, y llegas y ves que está bonito, que se vive tranquilo. Estamos bien”, aseguró el ex delantero de Rayos del Necaxa y Zacatepec.A este encargo en el que ha sido bien acogido por la afición -que lo ha convertido en una de las figuras estrella de la escuadra-, Rodrigo llegó acompañado de su esposa y sus tres hijos, a quienes les dedica cada momento que no pasa en la cancha.“Hemos conocido La Rodadora, los centros comerciales, hemos ido a El Paso. Los niños tienen muchas actividades, así que nos ocupamos de llevarlos a la escuela y a las clases extracurriculares”, detalló.RodrigolJugador profesional desde los 17 años, el primer equipo en el que Rodrigo participó fue las Chivas de Guadalajara.El buen desenvolvimiento mostrado en la cancha le dio la oportunidad de jugar en el extranjero, por lo que cerca de tres años estuvo en Holanda, Dinamarca, Inglaterra, Malasia y Venezuela.“Era la primera vez que salía de casa de mis papás. Eso me ayudó a madurar, a conocer otras culturas”, expresó el futbolista que también jugó en Chipre, Israel y Alemania.No obstante, al regresar al México y luego de pertenecer a distintos equipos, Rodrigo Prieto fue adquirido por FC Juárez y desde entonces se convirtió en un ‘Bravo’ que ha disputado ya 23 partidos.“Hace dos años me tocó jugar en contra Juárez con Necaxa, ascendí con Necaxa. Luego me fui con Zacatepec, las directivas se pusieron de acuerdo y me habían anunciado para Tampico, pero al final Juárez me compró y fue como llegué”.Quien se reporta listo para el juego de mañana en contra de Potros UAEM, entrena a diario para estar a la altura de la afición.“Juárez me ha recibido muy bien, estoy contento al ver que tiene una gran afición, así que estoy consciente de que una afición así merece estar en primera división”, dijo Rodrigo, y agregó que para lograrlo aportará lo mejor de sí al equipo, no solo con goles, sino uniendo al grupo en el mismo objetivo.“Estoy feliz, pertenezco a la institución, me queda año y medio de contrato, pero voy a estar aquí mucho tiempo, a echar raíces en Juárez”, concluyó.Rodrigo Prieto AubertPosición: DelanteroEdad: 34 añosEstatura: 1.81 metrosPeso: 78 kilos