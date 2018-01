No hay pretexto

Hay actividades físicas que son completas, eficaces y muy populares, sin embargo, no son para todo mundo. Si inscribirte en un gimnasio para entrenar en aparatos, participar en carreras de fondo o hacer ciclismo no es lo tuyo, prueba con otras opciones.Por increíble que parezca, existen actividades que con menor o mayor grado de esfuerzo, logran un impacto favorable en tu salud, imagen y estado de ánimo.CaminarSí, caminar es una excelente opción de activación. Hacerlo constantemente y a buena velocidad (en la que se acelere el ritmo cardiaco y sudes un poco) es muy benéfico.Dedicar 30 minutos o más a caminar todos los días contrarrestará problemas de salud como altos niveles de colesterol, diabetes o hipertensión.Caminar también fortalece los huesos, adelgaza, tonifica músculos y llena de energía.No podemos olvidar que un acto tan simple como salir a caminar evitará que lleguen sentimientos de depresión y ansiedad al liberar endorfinas, además de que ayudará a conciliar el sueño.EscalarDerivada del montañismo, esta actividad cada vez está más al alcance de todos.Y es que para realizar ascensos en paredes ya no se necesita salir de la ciudad; actualmente hay varios gimnasios y lugares especializados que cuentan con equipo para escalada artificial.Con el arnés y el casco puestos, puedes emplear toda tu fuerza física y mental para subir la pendiente y llegar a la cima.BailarSolo o en pareja, bailar es una actividad física muy entretenida. La persona se ejercita casi sin darse cuenta, lo que ayuda a lidiar con el estrés.Al igual que otras actividades aeróbicas, el impacto en la salud se verá en la quema de calorías, en la resistencia y flexibilidad.Bailar apoya la socialización y activa la memoria, pues se requiere de concentración y coordinación.Rutinas de ejerciciosNo necesitas ir a un gimnasio para ejercitarte. Si tienes determinación, puedes hacer un espacio en casa y empezar a hacer rutinas para abdomen, piernas, brazos, pecho y espalda.Si se es disciplinado los resultados no tardarán en llegar. A veces te puedes apoyar con ciertos aparatos, como mancuernas o polainas, pero por lo general con tu cuerpo basta.¿No sabes por dónde empezar? Busca en internet ‘rutinas de ejercicios’ y tendrás ante ti a tu propio entrenador.Subir y bajar escaleras¿Quieres obtener mejores resultados? Prueba a subir y bajar escaleras. Es lo mejor para tonificar los músculos de las piernas, quemar grasa, disminuir la celulitis y levantar los glúteos.Para hacerlo más divertido y retador, eleva la intensidad subiendo de puntitas, elevando rodillas o dando saltos.Lugares para ir a ejercitarte al aire libreCiudad JuárezMonumento a la mexicaneidadHeroico Colegio Militar (zona El Chamizal)El ChamizalIng. David Herrera (Av. Malecón)Parque Central PonienteAv. Tecnológico 4450Corredores Bertha ChiuCalle Ing. David Herrera Jordán y Av. Heroico Colegio Militar s/nEl PasoKeystone Heritage Park and the El Paso Desert Botanical Garden4200 Doniphan Dr, El Paso, TX 79912Wyler Aerial Tramway1700 McKinley Ave, El Paso, TX 79930, EE. UU.Franklin Mountains State Park HeadquartersMcKelligon Canyon Rd, El Paso, TX 79904Hueco Tanks6900 Hueco Tanks Road No. 1, El Paso, TX 79938

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.