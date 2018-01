Christian Bale, cabalga por peligroso trayecto

Que tiemblen 'Django', 'Valor de ley', 'Slow West', e incluso 'Logan', porque ya está aquí el tráiler de 'Hostiles', la última película de Christian Bale dirigida por Scott Cooper. Y promete ser el western más brutal desde hace mucho tiempo.Christian Bale se perfila como candidato para la próxima temporada de premios con Hostiles.En 'Hostiles, Bale interpreta a un capitán del Ejército Estadounidense, legendario capitán Blocker, quien estuvo en combate en una batalla terrible en 1892, lo que lo dejó con un rencor impresionante contra los nativos americanos. Así que cuando le piden que escolte al jefe de los Cheyenne (Wes Studi) y su familia, al principio se resiste pero termina aceptado la misión.Pero antes de embarcarse en la arriesgada misión, los dos hombres se unirán a una viuda con tendencias suicidas, interpretada por Rosamund Pike, que busca venganza contra los indios comanches por arrebatarle a su familia.El director Scott Cooper no es un desconocido de las películas con aires de western. Lo ha demostrado con cintas como 'Black Mass' o 'Out of the Furnace', en la que también colaboró con Christian Bale, pero en ésta ocasión nos propone un crudo enfrentamiento entre las dos tribus de aborígenes. Una guerra en la que se verán envueltos Bale, Pike y compañía.Duración 2h 07minDirigida por Scott CooperReparto Christian Bale, Rosamund Pike, Jesse Plemons másGénero WesternSinopsisSituada en 1892, Hostiles narra las aventuras de un legendario capitán del Ejército que se compromete a acompañar a un moribundo jefe de guerra Cheyenne y a su familia de regreso a las tierras tribales. Para ello tendrán que emprender un angustioso y peligroso viaje por las praderas montañosas de Nuevo México, dónde los antiguos rivales se encontrarán con una joven viuda cuya familia fue asesinada en las llanuras. Juntos tendrán que unir fuerzas para sobrevivir al castigador paisaje y a las hostiles tribus Comanche que se encuentran por el camino.

