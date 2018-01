Ambulante hace su primera parada

Con el Ciclo de Cine Justicia Social, Ambulante marca su primera parada del año a esta ciudad en un recinto que siempre lo acoge: el Museo de la Revolución en la Frontera (MUREF).La gira de documentales invita al público a disfrutar de esta selección compuesta por cuatro largometrajes y tres cortometrajes que abordan la realidad desde distintas perspectivas, exponiendo temáticas sociales lacerantes relacionadas con el sistema de justicia penal en México.Tras la exhibición de los documentales se contempla facilitar espacios de participación en los que la discusión entre programadores, docentes, activistas y el público contribuya al análisis, reflexión y reversión de las problemáticas expuestas.Ciclo de Cine Justicia Social Ambulante PresentaMuseo de la Revolución en la Frontera (MUREF)16 de Septiembre y JuárezAcceso por la avenida Vicente GuerreroTodas las funciones a la 1:00 p.m., excepto la del 2 de febrero que será a las 4:00 p.m.Entrada libreAl otro lado del mundo20 de eneroRocío de 13 y Ale de 18 años son dos niños migrantes en México que deben hacer a un lado su adolescencia para mantener a sus hermanitos, mientras su madre cumple una condena de 10 años en la cárcel.Koltavanej20 de eneroRosa López Díaz, mujer tsotsil torturada durante el embarazo para que se autoinculpara de un crimen del que se había declarada inocente, conoció distintas caras de la violencia contra las mujeres mucho antes de ir a prisión.Desde el Centro de Rehabilitación Social número 5, en San Cristobal de las Casas, Chiapas, su voz rompe los muros y nos muestra su dignidad.Crulic, camino al más allá27 de eneroA través de varias técnicas de animación, este documental relata la historia de Claudiu Crulic, un hombre rumano que murió mientras hacía una huelga de hambre encarcelado en una prisión polaca.La abogada del pueblo2 de febreroArmada de una máquina de escribir, una mula y convicción, Concepción Hernández Méndez decidió recorrer los pueblos y caminos de la Sierra Norte de Veracruz para ser la abogada de las personas desprotegidas.No quiero decir adiós2 de febreroEl 13 de enero de 2007, las vidas de Olga y Ana Isabel cambiaron al enterarse de que Ana Laura no regresaría a casa. El documental, contado a través de los testimonios de personas vinculadas a los hechos, retrata el caso de esta joven presuntamente asesinada por uno de sus maestros, y muestra la lucha de Olga y Ana Isabel, directora de la película, para superar la pérdida y lograr que el caso no quede impune.Presunto culpable3 de febreroPreso por un crimen que no cometió, el tianguista de Iztapalapa Toño Zúñiga ve como último recurso contactar a los abogados de Layda Negrete y Roberto Hernández. Ellos logran reabrir su caso y luchar contra el sistema de justicia penal mexicano.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.