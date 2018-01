Mente y cuerpo sano

Disciplina física, mental y espiritual con origen en la India, el yoga es hoy una práctica universal en la que millones de personas en todo el mundo están involucradas sin importar su credo.Y es que los beneficios son innegables. Durante más de 35 siglos el yoga ha impactado en la salud de quienes lo practican, a través de una serie de posturas llamadas ‘asanas’.Según los expertos, practicar yoga favorece en todos los niveles. Garantiza un cuerpo firme, una mente estable y un espíritu en paz.BENEFICIOSEn lo físico…• Al equilibrar mente y cuerpo, brinda un estado de bienestar.• Mejora la circulación.• Tonifica cada parte del cuerpo.• Incrementa la resistencia.• A través de un correcto estiramiento se logra la flexibilidad del cuerpo.• Mejora la postura y el funcionamiento glandular.• Relaja.En lo mental…• Profundiza y extiende la concentración, la memoria y la atención.• Brinda estabilidad emocional y tranquilidad.• Desarrolla habilidades para comprender el funcionamiento de la mente a través de la observación de la actividad del propio cuerpo y de la respiración.En lo espiritual…• Una práctica constante desarrolla la sabiduría.• Sensación de libertad.• Estado íntegro de armonía.• Brinda paz.Algunos tipos de yogaSe dice que ‘todos los caminos conducen al mismo fin’, pero para practicar yoga hay diferentes estilos. A continuación algunos de ellos.Hatha YogaEs el más conocido en occidente, famoso por sus asanas o posiciones. Se trata de un sistema de posturas físicas cuyo propósito es lograr que el cuerpo esté apto para la meditación.Ashtanga Vinyasa YogaEs una forma de yoga dinámico. Se diferencia del hatha yoga por la práctica del vinyasa, significa literalmente ‘sistema de movimientos y respiración sincronizados’.Estos movimientos son los que encadenan una postura con la otra. Cada postura está meticulosamente diseñada con un número determinado de movimientos y respiración de manera que un alumno avanzado enlazará las posturas siguiendo fielmente el ritmo de respiraciones y movimientos.Kundalini YogaIncluye asanas (posturas), pranaiama (control de la respiración), canto de mantras, mudras (gestos rituales) y kriyās (ejercicios).Las posturas son sencillas, en ocasiones acompañadas de una respiración dinámica, conocida como ‘respiración de fuego’. Requiere poca exigencia física y su práctica genera tranquilidad mental y vitalidad.AeroyogaEs un método artístico de crecimiento personal creado y registrado internacionalmente por el español Rafael Martínez que utiliza la suspensión y la ingravidez en un columpio especial como plataforma para fomentar creatividad, desbloqueo, tonicidad, definición muscular y rejuvenecimiento.¿Cuál es la finalidad del yoga?Ya que quedaron claros los beneficios de la práctica es momento de preguntarse cuál es su objetivo primordial.‘¿Realizar de manera correcta los asanas?’, le pregunta una practicante a su maestro Sivarama Swami. ‘No’, le responde el monje.‘¿El ejercicio de la respiración? ¿La meditación? ¿La conciencia plena?’. No y no. A todo objeta el maestro de bhakti yoga.La respuesta que finalmente da el experto tiene que ver con el acto de dar, “dar a los demás, a la tierra, dar sabiduría donde hay ignorancia, pero lo más importante de todo es dar tu corazón al Supremo”.¡A PRACTICAR!EN CIUDAD JUÁREZCentro Medita YogaDel Zaguán 5928Fraccionamiento El Portal (sobre Valentín Fuentes)Clases:Ashtanga (mysore)Lunes, martes y jueves a las 7:30 a.m.Sábados a las 8:00 a.m.Yoga suaveLunes y miércoles a las 6:00 p.m.AshtangaLunes y miércoles a las 7:00 p.m.Yoga prenatalMartes y jueves a las 5:00 p.m.Yoga para niñosMartes y jueves a las 6:00 p.m.Yoga JuárezClases de yoga vinyasa, restaurativa, power yoga, yoga kids, prenatal, ashtanga y clases de fin de semana.Teléfono (656) 638-99-75EN EL PASOYoga en ELP Rio Grande Cancer FoundationMartes y jueves a las 11:30 a.m.Rio Grande Cancer Fundation616 N. VirginiaInformes al teléfono (915) 562-7660Free Yoga at LunchTodos los martes hasta el 27 de febrero12:00 p.m.Free the YogaEl Paso 79902Open Your Heart Free Yoga Class1 de febrero a las 6:00 p.m.El Paso Museum of History510 N Santa Fe St.A quién seguir en las redes sociales…Sivarama SwamiOlivia MartínezYoga InternationalAshtanga Yoga MéxicoYoga JournalYoga With AdrieneKino YogaEl Mundo del Yoga

