Del campo a la taza

Cuando tengan antojo de un café de verdad, no procesado y hecho de manera artesanal en el sentido más honesto de la palabra, dirijan sus pasos a Plaza de las Américas, específicamente al área de comidas.Ahí, desde hace 20 años y pese a todas las crisis, se mantiene firme el Café Veracruzano. Ahí los recibirá Don Gil, un hombre entrañable que les dará una fascinante cátedra sobre el café, ya entrados en confianza.Ante mi manifiesto gusto por las cosas dulces, me recibe con un delicioso capuccino almendrado. Cuando los felicito por el sabor, Don Gil señala que el café que ahí se sirve no es comercial. Viene de una región circundante a Coatepec, Veracruz, y se compra directamente a campesinos de una región reconocida a nivel mundial como zona cafetalera.Se denomina de altura porque entre más alta sea la región donde se cosecha, su calidad es mayor, tal y como el que me tomé con singular alegría.“Viene del campo a nuestras manos. Aquí lo tostamos y lo molemos. El proceso con el que siempre hemos hecho nuestro café por respeto al público es artesanal. No utilizamos ningún sabor o proceso artificial”Uno de los detalles que se cuidan para mantener íntegro el sabor y el aroma, es que el molido del café sea reciente. Si pasa mucho tiempo después del molido, el café pierde su calidad y su sabor.Don Gil dice que a base de buen servicio y el cuidado en la preparación de la bebida humeante y aromática, es que el lugar se ha hecho de fieles clientes a los que prefiere llamar amigos.Si son de gustos dulzones como yo, les encantará el capuccino que sirven en sus diferentes presentaciones, desde el original, el almendrado, rosado, o con rompope, también pueden decidirse por el café lechero, o el moka.Para los que quieren percibir el auténtico sabor del café sin concesiones, la recomendación es que prueben el que se llama Mezcla de la Casa, también conocido como Tradicional Café Americano. Pueden acompañarlo con algún postre, pastel o tamales al estilo Veracruz en hoja de plátano.Algo que les ha acarreado la devoción de las personas que trabajan y viven en los alrededores de la plaza, son los platillos que sirven de lunes a viernes en horario de 2:00 a 4:00 de la tarde.Los platillos cambian todos los días, y los ingredientes utilizados en su preparación son frescos, como por ejemplo las enchiladas rellenas de guisado de huitlacoche y champiñones, bañadas en salsa crema chipotle, uno de los platillos recientes.El Café Veracruzano, su amable personal y su pasión por el café los esperan todos los días de 9:00 a.m. a 7:00 p.m. en el área de comidas de Plaza de las Américas.

