Te ayudan en tus propósitos

Probablemente enero sea la puerta de inicio de muchas oportunidades para iniciar un proyecto de cambio de vida, uno dentro del margen de la salud y los buenos hábitos, como siempre te lo menciono, los atajos y los milagros no existen, todo está en tu determinación y fuerza de voluntad, pero darle un empujonsito no es por demás. Si aún estás pensando acerca de una desintoxicación y/o perder peso así como de los productos que podrías usar para llevarla a cabo esto te será de mucha utilidad. Claro está que hay numerosos mitos alrededor de las maravillas que prometen estos remedios, por supuesto, también es verdad que la naturaleza esconde en ella multiples bondades de las que podemos echar mano para iniciar un merecido y saludable estilo de vida. El día de hoy te voy a mostrar 3 de los principales productos naturales de moda para el détox y la pérdida de peso y el porqué de su fama.Cúrcuma: también la encuentras como turmeric, es un condimento color amarillo muy utilizado en la comida de la India, se le atribuyen beneficios tales como la limpieza del hígado, además de protección contra la incidencia del Alzheimer y cáncer de piel. Una cucharadita al día disuelta en una bebida es suficiente, tómalo por temporadas, una semana si y una no.Vinagre de manzana: se le achacan propiedades que ayudan a perder peso, ¿y cómo? Hay una relación directa entre el consumo del ácido acético (vinagre) y el nivel de saciedad, además hay una relación inversa entre en nivel del consumo de vinagre con la liberación de insulina, lo cual determina una menor cantidad de grasa acumulada. En esto se basa esa teoría, por supuesto, esto se debería combinar con una alimentación balanceada y ejercicio moderado.Aceite de olivo con limón: al tomarlo en ayunas estimulas el buen funcionamiento de tu vesícula biliar que será la encargada de secretar la bilis y digerir las grasas, así como eliminar todo lo que tu hígado ha limpiado y desechado.Debes recordar que lo principal a la hora de emprender este camino es tu disciplina y ganas de lograrlo, los remedios son solo una ayuda y no bastan para tener un peso saludable y la silueta que deseas, para ello es importante llevar una alimentación balanceada, completa, personalizada, que se adecúe a tus necesidades de modo que puedas aprender a comer rico y saludable, siempre teniendo en cuenta que no es lo mismo ¨comer saludable¨ que ¨comer saludable enfocado en un objetivo¨, eso modifica grandemente el enfoque que debe tener tu alimentación, las cantidades y los horarios, acércate a un profesional que te ayude a programar tu día de acuerdo a tus metas.

