Jewish Serie 2018

Organizado por la Jewish Federation of Greater El Paso, un ciclo de películas con temática judía podrá apreciarse en las salas de Alamo Drafthouse El Paso, este 28 de enero, y los próximos 11 y 25 de febrero.Titulado como Jewish Film Series 2018, el evento pondrá al alcance de los cinéfilos interesantes largometrajes y documentales, mismos que darán inicio a las 2 de la tarde.La actividad es llevada a cabo por federación judía con el propósito de recaudar fondos que ayuden a mejorar la calidad de los judíos en El Paso, al proporcionar programas culturales, educativos, sociales y recreativos orientados a los judíos.Alamo Drafthouse El Paso250 East MontecilloTodas las películas a las 2:00 p.m.Entrada: 10 dólares; estudiantes, militares y adultos mayores, 6 dólares28 de eneroDoce años después del final de la era nazi, lo que la mayoría de los ciudadanos alemanes quieren es dejar atrás los horrores experimentados. El fiscal general Fritz Bauer se ha comprometido con la detención de aquellos que participaron en el crimen nazi.En contra de los tribunales alemanes que prefieren pasar página, Bauer investigará en el paradero de uno de los criminales más importantes en la guerra nazi, Adolf Eichmann.Bauer tratará de llevar al criminal ante la justicia aunque en ocasiones será saboteado por personas involucradas en la política.11 de febreroNat Dayan, un viejo panadero judío del este de Londres, se esfuerza por mantener la actividad de su tienda frente a la competencia de un supermercado cercano, que llega incluso a quitarle a su empleado.Sin mucho entusiasmo, contrata como aprendiz a un joven inmigrante musulmán originario de Darfur, que ocasionalmente es vendedor de cannabis. Su relación no es fácil hasta que un incidente fortuito hace reactivar las ventas.25 de febreroDocumental sobre las prósperas comunidades judías estadounidenses que ahora apenas se sostienen.La mayoría de los judíos estadounidenses viven en grandes ciudades donde son libres de definirse a sí mismos de la manera que deseen, pero casi invisibles para la mayoría del país son aproximadamente un millón de judíos esparcidos por comunidades remotas.Para ellos, la identidad judía es un desafío diario y urgente; si no defienden personalmente sus comunidades y viven vidas judías, ellos y sus legados podrían desvanecerse para siempre.

