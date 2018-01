Medalla de oro para Margot Robbie

Margot Robbie dejó su traje de la sexy Harley Quinn de Escuadron suicida, para transformarse en la ex patinadora olímpica Tonya Harding.La australiana está generando mucho de que hablar por su interpretación en la película ‘I, Tonya‘, que según la critica especializada, Robbie va que vuela hacia los Oscar con esta biopic, donde además se estrena como productora.La actriz australiana de ‘El lobo de Wall Street’, no sólo se calza los patines de Tonya, sino que además ha sido ella quien ha sacado la película adelante. Robbie y sus socios compraron el guión que estaba en la black list de Hollywood antes incluso de que la lista se hiciera pública, lo leyeron, se enamoraron y en 48 horas lo tenían.En la piel de TonyaElla no había oído hablar jamás de Tonya Harding (es lo que tiene nacer en 1990) y tampoco era especialmente fan del patinaje sobre hielo, le gustó la historia, ese personaje femenino luchando contra sus circunstancias (una madre abusadora, un marido abusador) y cuando ya supo que todo lo que se contaba era real, alucinó.Tonya Harding fue la primera patinadora sobre hielo americana, la segunda del mundo, una de las seis en toda la historia, en intentar y lograr la pirueta conocida como triple axel y, sin embargo, no llegó tan lejos como su talento marcaba porque le faltaban los modales, gusto, y entorno de “princesa americana”.Para entrar en personaje la actriz tuvo que vestirse con ropa de los años 90, cambiar de peinado y hasta usar una prótesis para lucir con unas libras de más.La cintaCon un tono que fluctúa entre lo dramático y lo cómico, cuenta las duras vivencias de una Tonya que, desde un estrato de clase baja y un mundo violento (sufrió abusos físicos por parte de su madre y su ex marido Jeff Gilloly), se intenta abrir camino en la élite del patinaje artístico que la rechaza. Al margen de las grandes interpretaciones, 'Yo, Tonya' sobresale por el gran rigor deportivo con el que se tratan las escenas de patinaje que, prácticamente, calcan la realidad.Al escuadrónLa actriz continuará siendo la extravagante antagonista de la historia de DC Cómics. De acuerdo con el portal CBR, Robbie firmó un contrato con Warner Bros. para estelarizar en, al menos, cuatro filmes más, los que supondrían Suicide Squad 2, Gotham City Sirens, una película solitaria de Harley Quinn y Joker & Harley Quinn.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.