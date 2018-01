Y ahora sí, ya que sabes cuáles serán tus retos al iniciar tu nueva vida, debes saber cómo estructurar tu platillo y tu alimentación a lo largo de la semana, te voy a dar tips generales de las 5 comidas que debes realizar y siempre debes tener en mente que personalizar es la clave del éxito. Romper el ayuno: inicia con algo que ayude a tu cuerpo a limpiarse Recomendación: 1 cda aceite de olivo extra virgen con el jugo de 2 limones y una taza de té verde. Almuerzo: es el alimento más importante del día, además de llenarte de energía evita que tengas episodios de ansiedad durante el día. Combina proteína, algunos granos integrales y frutas. recomendación: 2 pzas huevo, 1 tortilla de maíz, 1/3 aguacate, 1 manzana chica. Café o té sin azúcar. Snack: este snack lo que pretende es romper el ayuno y ayudarte a llegar a la hora de comida sin pasar hambre Recomendación: 10 almendras y 1 naranja Comida: elegir alimentos que te dejen satisfecho pero con pocas calorías es una excelente idea, las ensaladas como acompañamiento son lo indicado. Recomendación: 90-150 gr de proteína animal (pollo, pescado, carne roja eventualmente), 1 papa cocida o 1 tza de arroz sin grasa o 1 tza frijoles cocidos, 2-3 tzas verduras frescas con limón y pimienta. Snack: lo importante aquí es evitar los antojos y no pasar hambre, además si haces ejercicio a esta hora es importante para recargar pila y tener suficiente proteína que ayude a crecer tu musculo. Recomendación: 8 mitades de nuez + 1 taza de yogur natural griego sin azúcar. Cena: la clave es no excederte ya que a esta hora no gastaras mas energía, de hecho vas a empezar tu etapa de reposo, por lo que es importante no agregar carbohidratos en gran cantidad. Evita la idea de consumir cereales ¨ligeros¨ en realidad es demasiado para esa hora. Recomendación: 90 gr pollo o pescado, 2 tzas verduras frescas o 1 cocidas, 1 tostada horneada La disciplina y constancia es el mejor camino para lograr tus metas y propósitos, no busques atajos, la respuesta está en echarle muchas ganas y no desistir aun cuando te parezca un día, ¡tu puedes!

