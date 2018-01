Irreverente hasta el tuétano

Este 23 de enero, Adan Jodorowsky te espera en The Lowbrow Palace de El Paso para dar inicio a su gira por Estados Unidos.El cantautor conocido por su irreverencia y su capacidad de reinventarse de las formas más inesperadas, viene a la frontera para promover su nuevo álbum ‘Escenia Solar’ que saldrá al mercado el próximo 2 de febrero.Para darle promoción a este nuevo disco, Jodorowsky recorrerá 15 ciudades de Estados Unidos, empezando por El Paso este 23 de enero, y concluye el 22 de febrero en Ojai, California.Por si no sabías:*También conocido como Adanowsky, Adan Jodorowsky nació el 29 de octubre en Francia.*Su madre es la modelo de nacionalidad mexicana Valerie Jean Trumblay, y su padre es el reconocido director chileno Alejandro Jodorowsky, responsable de títulos como ‘La Montaña Sagrada’, ‘El Topo’, y ‘Santa Sangre’, filme en el que participó Adan con sólo 10 años.*Adan recibió sus primeras lecciones de guitarra por parte del ex Beatle George Harrison.*A los 16 años se unió a la banda de punk The Hellboys.*En 2011, lanzó su disco solista ‘Amador’, con el que ganó el premio UFI como Mejor Artista Internacional del Año y Mejor Show.*Luego, conoció al cantante Devendra Banhart , y juntos grabaron los temas ‘You are the one’ y ‘Dime Cuándo’.*En 2012 produjo el álbum solista de León Larregui titulado ‘Solstis’.Sus discos:‘Étoile éternelle’ (2006)‘El Ídolo’ (2008)‘Amador’ (2010)‘ADA’ (2014)‘Adan & Xavi y los Imanes’ (2016)‘Escenia Solar’ (2017)Sus canciones:‘El Ídolo’‘Estoy Mal’‘Me Siento Solo’‘Dancing to the Radio’‘Would You be Mine’Adan Jodorowsky23 de enero8:00 p.m.The Lowbrow Palace(111 E. Robinson Ave. El Paso)Puertas abren a las 8:00 p.m.Show inicia a las: 9:00 p.m.Boletos: 15 y 20 dólaresA la venta en The Lowbrow Palace y ticketfly.com