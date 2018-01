¿Cuál es tu meta?

Se acabaron las fiestas y después de tantos permisitos ahora queda la pregunta, ¿cómo volver al ritmo saludable y qué esperar en el camino? Las posibilidades son infinitas, pero, ¿qué deseas recuperar el balance en tu alimentación, volver a tu peso, desinflamarte, desintoxicarte? Todo esto solo lo lograras de manera real y consistente siguiendo un proceso saludable y personalizado, los atajos, aunque se perciben tentadores, no te darán un resultado permanente. Por eso hoy te voy a explicar cómo hacerlo y qué esperar.• Resistencia: Por supuesto cuando cambiamos el ritmo de alimentación el cuerpo se adapta y a pesar de que en ocasiones subas un poco de peso, tu organismo intenta ajustarse para no perder el balance de sus procesos, por ese mismo motivo al cambiar de nuevo a un programa de alimentación saludable, sientes que se resiste un poco y los antojos arrecian más, es perfectamente normal pero debes pasar por esos días y resistir, este proceso dura de 3 a 4 días y se vuelve a ajustar. Pasa por ahí con fuerza de voluntad, ¡tú puedes!• Antojos o hambre: después de consentir los antojitos es común que tu cuerpo pida alimentos dulces o grasosos, tal vez panes, chocolates, papitas, etc. es importante que distingas entre el hambre o el antojo, la primera se quita con cualquier alimento, sáciala con productos de calidad, ensaladas grandes y frutas en lo que te adaptas. Si la sensación obedece a un alimento específicamente, es un antojo, evítalo o se muy moderado.• Recortes efectivos: precisamente aquí radica la personalización, en muchas ocasiones haces recortes en lo que comes, comparándolo con lo que comiste en las fiestas, pero no es suficiente en comparación con el nivel de actividad que llevas, de este modo si no hay un déficit suficiente, no vas a ver muchos resultados en la disminución de peso y tallas.Y ahora sí, ya que sabes cuáles serán tus retos al iniciar tu nueva vida, debes saber cómo estructurar tu platillo y tu alimentación a lo largo de la semana, te voy a dar tips generales de las 5 comidas que debes realizar y siempre debes tener en mente que personalizar es la clave del éxito.Romper el ayuno: inicia con algo que ayude a tu cuerpo a limpiarseRecomendación: 1 cda aceite de olivo extra virgen con el jugo de 2 limones y una taza de té verde.Almuerzo: es el alimento más importante del día, además de llenarte de energía evita que tengas episodios de ansiedad durante el día. Combina proteína, algunos granos integrales y frutas.recomendación: 2 pzas huevo, 1 tortilla de maíz, 1/3 aguacate, 1 manzana chica. Café o té sin azúcar.Snack: este snack lo que pretende es romper el ayuno y ayudarte a llegar a la hora de comida sin pasar hambreRecomendación: 10 almendras y 1 naranjaComida: elegir alimentos que te dejen satisfecho pero con pocas calorías es una excelente idea, las ensaladas como acompañamiento son lo indicado.Recomendación: 90-150 gr de proteína animal (pollo, pescado, carne roja eventualmente), 1 papa cocida o 1 tza de arroz sin grasa o 1 tza frijoles cocidos, 2-3 tzas verduras frescas con limón y pimienta.Snack: lo importante aquí es evitar los antojos y no pasar hambre, además si haces ejercicio a esta hora es importante para recargar pila y tener suficiente proteína que ayude a crecer tu musculo.Recomendación: 8 mitades de nuez + 1 taza de yogur natural griego sin azúcar.Cena: la clave es no excederte ya que a esta hora no gastaras mas energía, de hecho vas a empezar tu etapa de reposo, por lo que es importante no agregar carbohidratos en gran cantidad. Evita la idea de consumir cereales ¨ligeros¨ en realidad es demasiado para esa hora.Recomendación: 90 gr pollo o pescado, 2 tzas verduras frescas o 1 cocidas, 1 tostada horneadaLa disciplina y constancia es el mejor camino para lograr tus metas y propósitos, no busques atajos, la respuesta está en echarle muchas ganas y no desistir aun cuando te parezca un día, ¡tu puedes!