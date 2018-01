Sabores ancestrales

Sabía que en la ciudad existen distintos lugares que se caracterizan por tener un ambiente, menú y servicio tradicional mexicano, y también, aquellos que se distinguen por mantener un toque moderno, pero, vaya sorpresa que me llevé al visitar Maya Café y descubrir que ambas cualidades pueden encontrarse en un mismo espacio.Al entrar al local donde se ubica la cafetería, sobre la avenida López Mateos, lo primero que llamó mi atención fue la íntima atmósfera que proporciona la decoración rústica en colores cálidos, después, el dulce aroma de los granos de café me incitó a husmear el menú.Es aquí cuando me di cuenta de la interesante combinación que realiza Maya Café entre lo tradicional y lo contemporáneo, pues degusté una bebida que combina el café expreso con agua de horchata, y tengo que decirlo, quedé encantada con el equilibrio del amargor y el dulzor de la bebida.Sin embargo, el lugar no se limita a ofrecer la particular mezcla de café de grano oaxaqueño con agua de horchata, sino que dispone para sus clientes combinaciones como el clásico café con agua de Jamaica, agua de piloncillo y naranja. Otro ejemplo es el llamado Moca Maya, que tiene chocolate, almendra y vainilla.Estás creaciones son de la autoría del dueño, Kevin Aguilera, quien inauguró el negocio en septiembre del 2016, y quien poco a poco, al involucrarse en la cocina, decidió incorporar también platillos mexicanos con su particular toque.Por la mañana, y hasta las 3 de la tarde, el recinto culinario ofrece desde desayunos clásicos como chilaquiles en salsa de chile colorín, salsa pasilla o de salsa poblana, y sándwiches, hasta huevos motuleños.Y es en las tardes cuando sale a relucir el lado más original de Maya Café, ya que los tacos se apoderan del menú en distintos colores, sabores y tamaños debido a la variedad de ingredientes que se sirven sobre una tortilla de maíz azul.Tacos de flor de Jamaica, de huitlacoche, camote, acelga y betabel, calabacita y hasta de chocolate con un brownie de café, nieve de vainilla, canela y moras, son algunas de las variaciones que de seguro te harán cambiar los tradicionales tacos de carne por unos al estilo Maya.Además, el lugar que gira en torno a las bellas tradiciones mexicanas y que lleva por nombre Maya debido a que significa ‘Sueño’, no sólo te permitirá darle un gustito a tus sentidos, sino que es un espacio perfecto para leer, platicar o para pasar una agradable mañana, tarde o noche alejado del estrés cotidiano.Maya CaféAvenida López Mateos 1288. Antes de llegar a la avenida Hermanos Escobar.Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 10:00 p.m.Sábados de 9:00 a.m. a 10:00 p.m.Teléfono: (656) 639 9606Facebook: @mayacafe.mx