Sólo necesitas tenis y muchas ganas

Las proyecciones que se hacen a principios de año están colmadas de buenas intenciones. El común de las personas se fija metas encaminadas a desarrollar una mejor versión de ellas y para eso buscan cumplir con ciertas actividades.Quienes tienen como propósito mantener un buen estado de salud, estar en armonía y a la vez conseguir un mejor aspecto físico, bien podrían considerar iniciarse en una de las actividades físicas más simples, pero más completas: correr.Si aún dudas si el ‘running’ es para ti, entérate de todas sus ventajas.Bienestar generalTrotar o correr una distancia considerable, manteniendo el ritmo, brinda una buena dosis de bienestar, no sólo físico, sino también mental.Esta actividad sin duda te ayudará a controlar el peso, a regular los periodos de sueño, a sentirte ligero, de buen humor y con la mente despejada.Músculos tonificadosCorrer de manera correcta fortalece músculos, tendones y hasta huesos, y no sólo los de las piernas, el impacto se notará en otras partes del cuerpo, como brazos, abdomen y espalda.Dota de energíaAl finalizar una carrera es obvio que podrías sentirte un poco cansado, pero por increíble que parezca, también te colma de energía. Además, la resistencia que vas adquiriendo con el tiempo y la disciplina, hará que puedas realizar muchas otras actividades con entereza.Mejora en el sistema circulatorio, respiratorio e inmunológico¿Crees que hasta los ex fumadores han logrado limpiar sus pulmones cuando adquieren el hábito de correr? Es verdad. También es cierto que correr disminuye la presión arterial al incrementar la elasticidad de las arterias y que contraer enfermedades como la gripe será caso aislado.¿Qué se necesita?David Serna, coordinador de Deporte Popular del Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física de Juárez, aconseja acondicionar el cuerpo, sobre todo a aquella persona que no acostumbrar realizar actividad f’isica.“Yo les recomiendo que empiecen caminando, luego trotando. Unas 10 vueltas caminando y trotando. Puede ser en pista o en la calle. Por ejemplo caminar hasta pasar dos postes de luz y luego trotar otros dos postes, nada más para que vaya agarrando condición y se acostumbre al movimiento y al impacto en sus piernas”, indica.El impacto en cuerpo y mente será inmediato, pues al aumentar la irrigación de la sangre habrá más oxigenación.De comenzar paso a paso, la persona puede ir incrementando la distancia o el ritmo, dice el entrenador, no obstante, señala que si se padece de dolor de cintura, obesidad o se tiene alguna lesión, se debe empezar de a poco.“Quien es constante en la rutina de caminar y trotar, al mes ya podrá trotar el trayecto completo”, afirma Serna.Otro consejo que brinda el experto es variar las rutinas (de velocidad, distancia y recorrido), así la persona no se aburrirá.“Si todos los días haces lo mismo tu cuerpo se acostumbra. Yo recomiendo que de cuatro días que haga su rutina, unos dos días haga una variante en su entrenamiento. Si va a hacerlo rápido, de preferencia que la distancia sea corta, y viceversa”.Hacer un cambio de hábito en lo que respecta a la alimentación será fundamental. Se deben evitar los refrescos, las grasas y las harinas. ¡Ah! Y siempre tomar mucha agua.Apoyos de la tecnologíaSi bien no se necesita nada para correr, si acaso un par de tennis y ropa apropiada, en el mundo del running la tecnología ha desarrollado accesorios que hace más atractivo el entrenamiento.SmartwatchAliado perfecto para crear hábitos saludables. Además de dar cuenta de tu entrenamiento, con un Apple Watch podrás recibir mensajes, llamadas y emails de forma inmediata. Perfecto para quienes quieren controlar todo, en todo momento.AuricularesSi eres de los que les gusta escuchar música cuando corren porque lo encuentran muy motivador, entonces no puedes empezar la carrera sin unos auriculares deportivos resistentes al sudor.Por su diseño ligero podrás moverte con comodidad, al ritmo de tu música favorita.Pulsera de actividadEs como tener un entrenador abrochado a tu muñeca. El Fitbit monitorea toda tu actividad, desde pasos hasta distancia recorrida y calorías quemadas.BrazaleteEn caso de que hayas bajado una aplicación en tu teléfono, será mucho más cómodo que ese entrenador virtual te siga el paso si lo metes a un brazalete y lo acomodas en tu brazo.Lugares para correr en JuárezEl ChamizalParque Las LilasEl bordoEstadio 20 de NoviembreDon RayoEn El PasoMemorial ParkCountry ClubEl MiradorAscarate ParkPista de la escuela El Paso High