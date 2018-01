El amor tiene la forma del agua

A la familia de criaturas con estéticas únicas e historias fantásticas del director mexicano Guillermo del Toro, se sumará hoy la película que anunció, a través de sus adelantos, una trama con dos protagonistas incapaces de comunicarse.Desde este día ‘La Forma del Agua’, dirigida por el tapatío de 53 años, se proyectará en todas las salas del país para dar a conocer la historia de amor entre una mujer muda y una criatura marina, dos personajes que se han convertido en los favoritos de esta temporada de premios.El pasado domingo, durante la septuagésima quinta entrega de los Globos de Oro, la película de fantasía romántica se llevó dos de los siete premios a los que estaba nominada: Uno en la categoría de ‘Mejor Música Original’ para el compositor Alexandre Desplat; y el segundo en la categoría de ‘Mejor Director’ para Guillermo del Toro.Estos galardones se sumaron al León de Oro que obtuvo el mexicano en el Festival de Cine de Venecia el año pasado, convirtiéndolo en el primer mexicano y el tercer cineasta hispano en obtener esta distinción, luego de Luis Buñuel y Lorenzo Vigas.Pero, más allá de los premios, ¿qué es lo que verás en la pantalla grande?, ¿cuál es la sorpresa que le aguarda a las audiencias?, ¿quiénes son los nuevos personajes y por qué han causado tanto furor?Bueno, comencemos recordando que el director ha demostrado dominar el género de la fantasía, y no sólo dominarlo, sino que con películas como ‘El laberinto del fauno’ (2006), ‘El espinazo del diablo’ (2001) y con ‘La cumbre de escarlata’ (2015) dejó muy en claro que puede estremecer, emocionar y causar contrariedad en sus espectadores.Y a diferencia de estos dramas, la nueva producción de Guillermo del Toro afirma ser un romance donde lo importante es amar al otro por sus diferencias y no a pesar de ellas, un encuentro que sobrepasa cualquier limitación física y permite que dos seres tengan un encuentro único.DE QUE SE TRATALa película se desarrolla en Estados Unidos durante la época de la Guerra Fría en 1963, año en el que Elisa, protagonizada por Sally Hawkins, comienza a trabajar en un laboratorio secreto donde conoce a la misteriosa criatura marina que es capaz de desatar el caos mundial, pero, con la cual inicia una hermosa e imposible historia de amor.Este enigmático monstruo será interpretado por el actor especializado en mímica, Doug Jones, quien ha trabajado anteriormente con el director en ‘El laberinto del fauno’, ‘Hellboy’ (2004) y en ‘La cumbre de escarlata’.Además de los dos papeles principales, el filme contará con la actuación de la ganadora al Óscar -en el 2011- como ‘Mejor actriz de reparto’ en la película ‘The Help’, Octavia Spencer.EstrenoViernes 12 de eneroPara horarios, consulte cartelera.Director: Guillermo del ToroReparto: Richard Jenkins, Sally Hawkins, Octavia Spencer, Michael Shannon y Doug JonesSinopsis: La forma del agua es un cuento de hadas místico, que tiene como fondo la época de la Guerra Fría en los Estados Unidos, en 1963.En el laboratorio oculto de alta seguridad del gobierno donde trabaja, la solitaria Elisa está atrapada en una vida de silencio y aislamiento. La vida de Elisa cambia para siempre cuando ella y su compañera de trabajo Zelda descubren un experimento clasificado secreto.¿Quién es Sally Hawinks?Sally Hawkins interpreta a Elisa, una trabajadora de limpieza que se desempeña en el laboratorio oculto de alta seguridad del gobierno. Ella está atrapada en una vida de silencio y aislamiento, pero cambiará para siempre cuando descubra un experimento clasificado secreto. Se trata de una criatura acuática de forma humanoide con quien desarrollará una instantánea conexión.En la fiesta de los Globos de Oro de 2014, Guillermo del Toro, borracho, se cruzó con ella en un pasillo. En lugar de saludarla, la alzó en brazos y le preguntó si haría su próxima película: “es sobre un hombre pez y te enamoras”. Sally Hawkins no necesitó mayor información para darle el sí.El cineasta mexicano la eligió como protagonista de su fábula del amor entre dos seres opuestos -una sueña con agua y el otro vive en el agua-, cuya relación surge en un laboratorio secreto del gobierno de Estados Unidos, a principios de la década de 1960.La actriz interpreta a una heroína enamorada de una criatura fantástica, un ser al cual le tomó más de tres años tomar vida en la pantalla; no se trata de una creación digital, sino que está encarnada por Doug Jones, el mismo que personificó al Fauno y al Hombre pálido de El laberinto del Fauno, así como al Ángel de la muerte de Hellboy II -todas de Del Toro-.Lo sedujo su trabajo como la maestra Poppy en Happy Go Lucky, la cinta de 2008 de Mike Leigh. “Tenía esa alegría a prueba de todo, sin ser cursi; una mujer fuerte y subversiva”.

