Una experiencia de lujo

Cuando busques un lugar para saborear un buen corte de carne y preparado a tu gusto, considera a La Parrilla de Juárez Steakhouse como tu primera opción.De entrada, te atenderá un equipo atento y profesional, sus instalaciones te invitarán a quedarte, y la calidad certificada de sus cortes de carne, así como su sazón, harán que quieras volver.Su carta está integrada por más de sesenta platillos, cinco variedades de carne, y una experiencia que te sabrá deliciosa.De acuerdo a representantes de La Parrilla, cualquier opción del menú que elijas te sorprenderá por su sabor, y porque hay cosas que no encontrarás en ningún otro lugar de su tipo, como la flor de cebolla; el Porter House de cordero; la pierna de cordero; el ladrillo New York steak, o las deliciosas quesadillas con atún.Su extensa carta incluye sabores nacionales y extranjeros. Algunos notables ejemplos para empezar, son la machaca norteña o el queso Chemita, ensaladas como la Iceberg o la ensalada Reyna, y sopas como la Azteca o el caldo tlalpeño que no te sabrán igual de ricos en otro lugar.El fuerte de La Parrilla de Juárez Steakhouse son los cortes, como el rib eye, el imperial, arrachera, filetes en una amplia variedad, alambre, tampiqueña, costillar baby back rib, y el Tomahawk Steak (una de las nuevas adiciones al menú), entre muchos otros más.Algo que debes saber es que toda la carne que aquí se sirve es certificada (la procedente de México como TIF, o bien como USDA Choice la de Estados Unidos).Además de los cortes, en las opciones hay tacos de filete en varios estilos; tacos de arrachera o de pollo a la plancha; hamburguesas como la Juárez o la Chamizal.Si tú o alguno de los comensales prefiere el pescado, en el menú encontrarán filetes de atún y de salmón. Para los niños hay menú infantil, y para cerrar, hay postres como crepas de cajeta y pastel de zanahoria.Si necesitas un pretexto más para venir, además de todo lo ya mencionado, los precios son completamente accesibles para que visites La Parrilla de Juárez Steakhouse en compañía de tu familia, y te enamores de su sabor.La Parrilla de Juárez SteakhouseAvenida De la Raza 6372, en Plaza Raza Avenue.Ubicada frente a la gasolinera del Bip Bip, pasando Gas Natural de Juárez (muy cerca del puente al revés).Horario: Todos los días de 12 del medio día a 11 de la nocheFacebook: La Parrilla de Juárez SteakhouseInformes y Reservaciones: Tel. (656) 289-0686 o [email protected]

