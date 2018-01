Rellenas de tradición

Sí, los propósitos de Año Nuevo ya fueron decretados y nadie quiere que rompas con ellos… sin embargo, si el objetivo fue ponerse a régimen, eso deberá esperar hasta que pase el Día de Reyes.Y es que la tradición de cortar la rosca de reyes es mañana, fecha en que familiares, amigos y compañeros de trabajo se reúnen para disfrutar de un pedazo de pan dulce, a la espera de no toparse con el monito.De ser así, aquel que tenga dentro de su rosca una diminuta imagen del Niño Dios deberá servir tamales el 2 de febrero, Día de la Virgen de la Candelaria.Entendida la regla de la tradición, dispóngase a disfrutar de una exquisita rosca de reyes, misma que en México se adorna con fruta cristalizada.A la rosca clásica, se le han unido muchas versiones deliciosas, por lo que ahora es fácil encontrar roscas rellenas de cajeta, crema y chocolate.O’CakeLas pastelerías ubicadas en Gómez Morín y Valle del Sol celebran la tradición elaborando las más ricas roscas de reyes.En ambas sucursales tendrán a disposición la rosca tradicional rellena con mezclas de acitrón, la de cajeta y la que tiene deliciosas chispas de chocolate.Otras deliciosas versiones que ofrece O’Cake son la rosca de cinamon roll, la rellena de crema Bavaria, la ‘cran-apple’ con manzana, arándanos y crema Philadelphia, la de crema batida y frutos secos, y la ‘de la casa’, rellena con queso crema, chabacano, arándanos, moras, pasas, cerezas y nuez.Julia CuisineDesde hace 22 años Julia Cuisine elabora exquisitas roscas de reyes.En todas sus sucursales tendrá a la venta la rosca tradicional con fruta cristalizada; habrá de dos tamaños, la chica con tres ‘monitos’ y la grande con cuatro.SuspirosHay más de 10 sucursales de Suspiros en toda la ciudad y en ellas encontrarás las más ricas roscas de reyes.Pasa por tu rosca a las pastelerías ubicadas en:Plutarco Elías CallesGómez MorínPradera DoradaValle del SolLas TorresJilotepecAztecasAltavistaEjército NacionalGranjeroHenequénParajesTambién en:PastigelHermanos Escobar 2182SanbornsPaseo Triunfo de la RepúblicaMisionesLa Espiga de OroPlutarco Elías Calles y Simona BarbaGómez Morín (a un costado de El Chaparral)CotscoAvenida TecnológicoEn El PasoCon más de 100 años de experiencia en la elaboración de pan, Five Star Mexican Bakery es una de las panaderías tradicionales preferidas de los compradores a la hora de elegir dónde comprar la tan preciada rosca de Reyes.“Algo que nos distingue es que siempre nuestras roscas son frescas, es decir, recién hechas y pueden ser elaboradas de la manera tan especial como usted la pida. Ya sea la tradicional, con cajeta, queso crema, con piña, nuestras roscas además tienen nuez, pasas, fruta seca y fruta fresca”, dijo Arturo García, dueño del lugar.“Las roscas llevan en su interior los tradicionales monitos y dependiendo el tamaño de la rosca es el numero de monitos que se encontraran al partir. La chica puede llevar 2 monitos, la mediana 3 y la grande hasta 5, si el cliente desea agregar o quitar el numero de monitos también se puede hacer”, enfatizó García.FIVE STAR MEXICAN BAKERY2000 Lee Trevino Dr, El Paso, TX 79936(915) 593-5808Abierto de 6a.m a 7 p.m.Otra de las más preferidas y buscadas roscas de reyes son las elaboradas en la tan famosa panadería mexicana Bowie Bakery, la cual desde 1951 se ha convertido en la más popular panadería latina conocida por su pan dulce, productos horneados, y pasteles, todo con un sabor mexicano único.“Las hacemos a diario y su sabor resalta gracias a que los ingredientes con que son hechas son de lo mejor, leche y huevos frescos, mantequilla, azúcar y fruta seca, todo de la mejor calidad y con frescura”, puntualizó el dueño del lugar.Días antes compradores hacen fila para adquirir la rosca que es vendida en un solo tamaño y lleva en su interior dos tradicionales muñequitos, algunas a petición del cliente también van rellenas de cajeta.“Es una tradición que vengan a comprar a nuestra panadería donde sus abuelitos compraban la rosca y ahora ellos como nuevas generaciones siguen la tradición” nos dijo el Señor Juan Márquez, dueño de la panadería Bowie Bakery.BOWIE BAKERY901 Park St, El Paso, TX 79901(915) 544-6025Abierto de 6 a.m. a 9 p.m.BOWIE BAKERY5000 Doniphan Dr. #105 El Paso TX 79932(915) 585-2234Abierto de 6:30 a.m. a 7:00 p.m.Domingos de 6:30 am a 1:00 p.m.LAS LUNAS BAKERY3333 Saul Kleinfeld Dr, El Paso, TX 79936(915) 921-9700Abierto de 6:30 am –8pm

