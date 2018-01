Mickey y Minnie serán los anfitriones

Con uno de los espectáculos más esperados en la frontera, el show de Disney Live llega a El Paso con una temporada de dos días y cinco presentaciones.El espectáculo de los fascinantes mundos de Disney, cuenta con los personajes favoritos de toda la familia. Con 25 personajes en escena, ‘Mickey and Minnie’s Doorway to Magic’, es sin duda uno de los shows más emocionantes de Disney Live!Dedicado a chicos y grandes, el espectáculo comienza cuando Mickey, Minnie, Goofy y Donald, abren las puertas del mundo mágico de Disney y se aventuran en un sin fin de historias de color.Para iniciar el show, una de las princesas preferidas: Cenicienta, conoce a su hada madrina quien le ayuda a prepararse para el baile. La magia del cambio de vestido y la calabaza que se convierte en carroza, deslumbran el escenario.Los personajes de Toy Story desafían las dimensiones de la caja de juguetes de Andy con la ayuda de los soldaditos del ejército verde. Luego, el escenario se ilumina con el espectacular debut de Rapunzel y Flynn mientras se elevan en el cielo en medio de las linternas flotantes.Con apariciones especiales de Blanca Nieves, Tinker Bell y el Genio de Aladdín.Sin duda, ‘Disney Live! Mickey y Minnie's Doorway to Magic’ tienen la clave definitiva para pasar uno de los mejores momentos en familia, y lo mejor de todo, es que estarán esperándote a pocos minutos de casa.Disney Live! Mickey and Minnie’s Doorway to MagicTeatro Abraham Chávez1 Civic Center Plaza, El Paso, TX 79901Sábado 6 de enero:4:00 pm y 7:00 pmDomingo 7 de enero:1:00 pm, 4:00 pm y 7:00 pmBoletos disponibles en www.ticketmaster.com o en la taquilla del teatro.Los precios rondan desde los $20 dólares a los $60 dólares.Más información en: www.disneylive.com

