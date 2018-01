Es una joya gastronómica

En el siempre dinámico mundo de la gastronomía local, hay escasas joyas que perduran gracias a una larga trayectoria de buen servicio, sabor y tradición.Una de estas gemas es El Herradero de los Soto, restaurante que abrió sus puertas hace 40 años y que aún conserva cautiva a su clientela.Identificado plenamente con el asado de cortes de calidad, el restaurante sirve delicioso rib eye, sirloin, t-bone, arrachera y filete mignon, siempre con la característica que sólo puede darles el haber sido asados en leña de mezquite.La carta también brinda como opciones el filete herradero, el rib eye angus, las tampiqueñas, el caldillo de filete, los tacos y las chuletas.Los cortes llevan de guarnición papa y cebolla asadas, chile toreado y aguacate, así como su respectivo pico de gallo y salsa verde.Joel Estrada, actual propietario de El Herradero de los Soto, fue cliente desde niño y al crecer siguió asistiendo al restaurante de manera cotidiana.“Compré el restaurante hace tres años, era mi favorito y la vida me dio la oportunidad y me lo compré”, dice Estrada, quien aprovechó la perspectiva de cliente de antaño para hacer las mejoras que necesitaba el lugar.Así, el restaurante reforzó la atención a sus clientes y mejoró la ya probada calidad y presentación de sus platillos, gran parte de ellos compuestos por cortes chihuahuenses.Para darle mayor realce a cada bocado está una variada selección de cerveza, vino y licores.Asimismo, una buena opción es aprovechar el lunch ejecutivo, que de lunes a viernes, en un horario de 11 de la mañana a 2 de la tarde, ofrece un sirloin de 300 gramos y una bebida (refresco o limonada), por 150 pesos.El Herradero de los SotoHermanos Escobar 2350Abierto de lunes a jueves y domingo de 11:00 a.m. a 9:00 p.m. Viernes y sábado el cierre es a las 10:00 p.m.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.