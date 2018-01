Catálogo para empezar el año

Entre nuevas series, estrenos de temporadas, películas, documentales, especiales y programación para niños, Netflix tienes 35 nuevos contenidos para sus usuarios en enero de 2018.La compañía Netflix anunció su catálogo de nuevas series y documentales para el siguiente año, en el que promete una mayor cantidad de productos y de programación.Entre series, estrenos de temporadas, películas, documentales, especiales y programación para niños, Netflix contará con 35 nuevos contenidos para sus usuarios en enero de 2018.Destacan los estrenos de series como ‘Weeds’, de la temporada 1 a la 8; películas como ‘Whiplash’ y documentales como ‘Él me nombró Malala’.Estos son los estrenos que tendrá Netflix para 2018:SeriesLovesick: Temporada 3: Dylan buscaba el amor verdadero y en el camino contrajo clamidia. Acompañado por sus amigos Evie y Luke, llama a sus exparejas y rememora sus encuentros sexuales. Serie original de Netflix, estreno el 1° de enero.Comedians in Cars Getting Coffee Collections: En esta serie única, Jerry Seinfeld pasa a buscar a sus comediantes invitados en un fabuloso auto, donde no faltarán las carcajadas ni una buena dosis de cafeína. Serie original de Netflix, estreno el 5 de enero.Disjointed: Parte 2: Ruth Whitefeather Feldman (Kathy Bates), una activista pro cannabis, es la dueña de un dispensario medicinal donde anima a sus pacientes a relajarse y disfrutar del viaje de la vida. Serie original de Netflix, estreno el 12 de enero.Black Lightning: Temporada 1: A pedido de su esposa, Jefferson Pierce colgó el traje de superhéroe hace años. Sin embargo, Black Lightning es la única esperanza para defender a su hija de tanta violencia. Serie original de Netflix, un nuevo capítulo cada semana desde el 23 de enero.Devilman Crybaby: Temporada 1: Para hacer el mal, un demonio posee el cuerpo de un niño muerto, pero, cuando se enamora de una niña humana, cambia de parecer. Basada en el exitoso manga de Go Nagai. Serie original de Netflix, estreno el 5 de enero.El Ministerio del tiempo: Temporada 3: Mientras lamentan la pérdida de uno de los suyos, el Ministerio es llamado a arreglar errores históricos desde México en el siglo 16 hasta Francia en el siglo 20. Serie original de Netflix, estreno el 28 de enero.Grace and Frankie: Temporada 4: No son amigas, pero como sus esposos las dejaron para estar juntos: la rígida Grace (Jane Fonda) y la excéntrica Frankie (Lily Tomlin) se reúnen en esta serie nominada al Emmy. Serie original de Netflix, estreno el 19 de enero.Van Helsing: Temporada 2: Luego de tres años en coma, Vanessa despierta en un mundo dominado por vampiros. Ahora, junto a un grupo de sobrevivientes, buscan cómo resistir y contraatacar. Serie original de Netflix, estreno el 19 de enero.Tiempos de guerra: Temporada 1: Marruecos, 1921. Un grupo de enfermeras aristócratas parte de la capital. ¿Su destino? El frente. ¿Su cometido? Salvar vidas. Una historia de solidaridad y entrega. Serie original de Netflix, estreno el 18 de enero.Weeds: Temporadas 1 a 8: Nancy Botwin (Mary-Louise Parker) vende marihuana y trata con personajes peligrosos, lo que despierta las sospechas de una vecina (Elizabeth Perkins) y de la DEA. Estreno en Netflix el 1° de enero.Sin senos sí hay paraíso: Temporada 2: Alguien que sufrió y sigue sufriendo a manos de la Diabla regresa para hacer justicia. Su llegada aviva antiguos sentimientos que crean tensiones entre los Santana. Estreno en Netflix el 10 de enero.Black Sails: Temporada 4: John Silver intenta mantener una alianza pacífica entre los piratas y los antiguos esclavos, mientras libran la batalla final contra la Marina británica. Estreno en Netflix el 30 de enero.

