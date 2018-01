Quienes viven, trabajan o tienen actividades que los mantienen cerca de la avenida de las Américas no deben preocuparse por lo que van a comer.Tortas Santa Elena les resuelve el problema con un exquisito menú de desayunos, antojitos y comida del día, en un horario que va de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde.La sazón de sus platillos ya es tradición, pues desde que abrió el restaurante, hace 35 años, mantiene cautiva a su clientela.Y cómo no va a ser así si las tortas son una chulada. Entre las más solicitadas están la Paseña, de milanesa, jamón, chorizo y queso; la de colita de pavo; la Mensajera, con pierna de puerco, chorizo y queso; la de bistec; y la Dinamita, preparada con jamón, chorizo y queso.De mañana hay desayunos deliciosos. Puedes pedir chilaquiles verdes o rojos, con pollo o huevo, así como molletes, huevos al gusto o hot cakes. Ya para la tarde, justo a partir de la 1, en Santa Elena te dan un par de opciones de comida del día, siempre servida con sopa, tortillas y salsa.La comida puede ser un platillo de pechuga de pollo, filete de pescado, fajitas de res, costillas de puerco y hasta brisket (por lo regular los viernes). Si tienes antojo de algo distinto, pide un club sándwich, unas enchiladas verdes, una ensalada de pollo o unos tacos dorados.Tortas Santa Elena no era como ahora es. En 1982 era apenas una parrilla ubicada en la parte del jardín de los papás de Leonor Navarrete (propietaria) y las tortas, lo único que se ofrecía, se despachaban por una ventana.Octavio Trías, entonces esposo de Leonor, tuvo la idea de vender tortas para poder así tener un ingreso para ellos y su bebé, y además tener el tiempo de dedicarse a su gran pasión: el teatro.Fue entonces que abrió Tortas Santa Elena, con 15 panes que el primer día se terminaron en hora y media.A los 10 años el lugar creció con una primera parte del comedor que nunca se ve vacío.Además de recibir a los clientes en el acogedor restaurante, se brinda servicio a domicilio.Carlos Villarreal 2609Abierto de lunes a sábado de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.Teléfonos: 613-16-70 y 80Servicio a domicilio

