Alcanza a cumplirlos

Como la tradición lo dicta, a un minuto de terminar el último día del año, millones de personas tienen en mente 12 deseos que “pretenden” lograr para el ciclo que inicia. Aunque expertos afirman que solo 20% lo logran, te decimos cómo cumplir tus propósitos de Año Nuevo.Peter Bregman, colaborador de Harvard Business Review, afirma que entre los errores más frecuentes al establecer los propósitos de Año Nuevo es que estos no son medibles, realistas, alcanzables, específicos, ni con plazos predeterminados.Recomienda enfocarse en un área de interés, es decir, en una meta más que en un propósito o deseo. Este enfoque se nutre de motivación, visión positiva, así como ánimo para trabajar por ello.Por lo general, en enero las personas van muy bien, pero a partir de febrero el entusiasmo e intenciones comienzan a descender hasta que llega diciembre con el 80% de los intentos fallidos”, apunta el estudio.Ray Williams, autor de Breaking Bad Habits, aporta ocho tips para lograrlo1. Céntrate en una resolución. En vez de tener muchos propósitos es mejor establecer pocos, pero que sean alcanzables y específicos. Por ejemplo, perder peso es una meta general, pero si te propones perder 10 kilos en dos meses es más preciso y trabajas con convicción.2. Enfócate los 365 días. No esperes hasta la víspera de Año Nuevo para establecer tus deseos. Cuida que sea un proceso largo y permanente durante el año.3. Haz pequeños progresos. Muchas personas tienden a abandonar sus propósitos porque sus objetivos son demasiados grandes que requieren esfuerzo extra y la acción de una sola vez. Así que haz que sean progresivos y disfruta cada uno de los avances.4. Busca un apoyo. Una gran idea es contar con el apoyo de un amigo, pareja, hermanos o papás que te acompañen en este camino. Pídeles que midan tus avances y te pidan una “rendición de cuentas”. Tiene que ser alguien cercano en quien confíes para notificar y evaluar tu progreso.5. Celebra tus éxitos. No esperes hasta que tu propósito se cumpla por completo. Por cada avance otórgate un premio o estímulo que te impulse a seguir con entusiasmo.6. Enfoca tus pensamientos. Adopta nuevos patrones de comportamiento y pensamientos optimistas. Crea conexiones neuronales que te ayuden a cambiar de hábitos, es decir, haz afirmaciones en lugar de negaciones.7. Concéntrate en el presente. Piensa únicamente en las cosas que puedes hacer hoy, en cómo alinearlas con tus metas. No te sabotees pensando en si lo puedes lograr o que llevas semanas con pocos resultados. Simplemente aprovecha tú día a día.8. Sé consciente. Toma consciencia de tu condición física, emocional y mental. Observa tu estado interior y lo que sientes con cada evento externo, momento a momento. Reconoce para qué quieres lograr tu propósito y los satisfactores que "consideras" vas a tener.

