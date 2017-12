Sigue en pie

A través de 54 imágenes Luis Pegut, un fotógrafo juarense con una trayectoria de más de 25 años, realizó un reconocimiento al trabajo de los artistas locales, nacionales e internacionales que a pesar de las vicisitudes mantuvieron de pie la cultura en la ciudad.Después de varios meses en exhibición, Emancipación termina este 7 de enero de 2018 en el museo interactivo La Rodadora.La colección está seleccionada entre las mejores exposiciones nacionales de fotografía a nivel internacional por Latitudes del Festival Internacional de Fotografía del Centro de la Imagen y la RedFotoMÉXICO 2017.“Éste proceso lo lleve a cabo porque en el 2007 nuestra frontera dio un giro muy cambiante, de la seguridad pasamos a la inseguridad y todo se nos desbordó, todo nos trajo una serie de consecuencias y complicaciones, y el gremio artístico no fue ajeno a ellas”, comentó Luis Pegut para El Diario de JuárezAlgunos de los artistas que decidieron participar fueron las actrices y dramaturgas Virginia Ordoñez y Perla de la Rosa; los artistas plásticos Enrique Ramírez y Antonio Ochoa; los literatos Enrique Cortázar, Margarita Salazar y Ricardo León; y las fotógrafas Sandra Salinas, Mónica Lozano y Leticia Díaz.Luis Pegut, de 51 años, se enfocó a fotografiar a los creadores de los que él fue testigo de su trabajo fuera y dentro de la ciudad, sin embargo, expresó que le faltaron artistas por retratar, pues 54 imágenes no son suficientes para presentarle al público los rostros de las personas que le han enseñado a la ciudad el significado de la resiliencia.Las fotografías de 13 por 19 pulgadas se imprimieron con la técnica francesa giclée sobre papel de algodón con tintas minerales, y durante la inauguración, que iniciará a las 7 de la tarde, los participantes conocerán por primera vez su retrato.Todos los personajes fueron captados con una silla de madera labrada y pesada, misma que es la que aparece en cada una de las fotografías.Sin embargo, no pueden ser fotografiados sentados en la silla, pueden interactuar y tomarla simplemente como objeto de utilería, pero NO se pueden sentar en ella, ya que significa que en el proceso más alto de violencia, no se quedaron sentados, se liberaron del temor violento que azotó a Ciudad Juárez, y continuaron trabajando.“Emancipación reconoce el trabajo de los creadores artísticos como un símbolo de reconocimiento a ellos que se han encargado de mantener la estructura artística cultural de testa frontera”. Así lo manifiesa Pegut.Expo Emancipación7 de enero de 2018La RodadoraA lasEntrada libre

