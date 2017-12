Será una noche retro

Si tu plan es recibir el 2018 bailando sin parar, en el Sunland Park Racetrack & Casino tienes una oportunidad con la banda Fungi Mungle este 31 de diciembre.Nombrada en cuatro ocasiones como ‘Lo Mejor de la Frontera’ por Award Winning Group, Fungi Mungle es una de las bandas cuya presencia es de rigor en cada gran ocasión en El Paso, cuando de poner a bailar se trata.El grupo surgido en 1996 en El Paso, arma una verdadera fiesta con covers de lo mejor de la música disco, funk, pop, rock y dance.Cuando Fungi Mungle entra en acción, no ves a la típica banda de covers, sino a un grupo de músicos caracterizados a la usanza de la era del disco, que interpretan cada tema completamente en vivo, sin secuencias ni samplers a diferencia de otros grupos de su tipo.The Original Superheros of Funk straight from Studio 54 (Los Superhéroes Originales del Funk directo del Studio 54), como se autonombran, han llevado su ritmo por todo Estados Unidos.Sus actuaciones se distinguen por incluir el factor comedia en cada uno de sus shows, sin dejar de lado la calidad musical.Se han presentado como el acto principal en The Six Flags Fiesta, The Whole Enchilada Fiesta, Ysleta y Texas Street Festivals, Minerpalooza, That 70's Party, Mardi Gras El Paso, Fiesta de Las Flores, Gran Fiesta, MCAD Music Under the Stars (Música Bajo las Estrellas) y Alfresco Friday's, Plaza Classic Film Festival, Sun Bowl Fan Fiesta, y en el medio tiempo del the Sun Bowl (Supertazón del Sol).Por si eso fuera poco, han compartido escenario con leyendas de la música funk y disco como KC and the Sunshine Band, The Pointer Sisters, Tower of Power, Donna Summer, The Village People, Sister Sledge, Chicago, Kumbia All Stars, Malo, Blue Oyster Cult, David Archuleta, y Zuill Bailey.Fungi Mungle31 de diciembre9:00 p.m. a 1:00 a.m.En Franklin’s Lounge de Sunland Park Racetrack & Casino1200 Futurity Dr. Sunland Park, Nuevo MexicoAdmisión gratuitaGorritos y serpentinas gratis