Tom Petty se hará presente

Tom Petty nos dejó el pasado 2 de octubre, pero su música y su recuerdo siempre estarán en el corazón de quien haya escuchado aunque sea una de sus canciones.Este 30 de diciembre, Speaking Rock, la casa de los tributos y de los grandes eventos, presenta un concierto homenaje a Tom Petty con sus temas más memorables.El espectáculo inicia a las 8:00 p.m. con el grupo Wildflower, de El Paso, para inmediatamente después rendirle un merecido homenaje musical a Petty.Para recordarlo:*Su trabajo como músico fue más reconocido como integrante y líder del grupo Tom Petty & The Heartbreakers y como cofundador del grupo The Traveling Wilburys a finales de la década de 1980, donde tocó bajo los seudónimos de Charlie T. Wilbury, Jr. y Muddy Wilbury, además de su carrera en solitario.*A lo largo de su carrera, Petty vendió más de ochenta millones de discos a nivel mundial.*En 2002 ingresó en el Salón de la Fama del Rock and Roll.*En una entrevista, dijo que su deseo de estar en una banda surgió cuando vio a The Beatles en The Ed Sullivan Show.*Sus canciones más famosas: ‘Free Fallin’, ‘Mary Jane’s Last Dance’, ‘I Won’t Back Down’, ‘Runnin’ Down a Dream’, ‘Refugee’, ‘American Girl’, ‘Breakdown’, ‘It’s Good to be King’, ‘You Got Lucky’, ‘A Face in the Crowd’, ‘You Wreck Me’.Tributo a Tom Petty30 de diciembre8:00 p.m.Speaking Rock122 s. Old Pueblo Dr, El PasoEntrada gratuitaEvento para mayores de 18 años