Sube a la máquina del tiempo

La máquina del tiempo con destino a los 80s partirá este 30 de diciembre a las 9:00 de la noche en el Sunland Park Racetrack & Casino…¿te subes?.El capitán de la tripulación, o mejor dicho los capitanes, son Gino Silver & The 80’s Music Machine que te llevarán a través de la mejor música y sin escalas a esa década.Gino Silver, vocalista de la agrupación que te llevará de vuelta a la época de los 80s, tiene listo un set de canciones de rock y pop, así como de los grandes éxitos del grupo Asha, que lideró y fue precursor del movimiento ‘Rock en tu Idioma’.“Será un show interactivo, en el que, por ejemplo, suena un teléfono, y la voz de Madonna me habla para dar inicio al show.“Para el intro del show recreamos una escena similar a una de la película ‘Volver al Futuro’, y lo filmamos en el centro comercial Cielo Vista”, platica Gino Silver.El repertorio lo forman canciones de Depeche Mode, Billy Idol, de rock en español y hay un apartado especial para los temas de Asha, como ‘Cada vez que pienso en ti’, ‘Lobo hombre en París’, ‘Nunca nunca más’, y ‘El Recuerdo de Ti’.Gino supervisó la realización de los videos interactivos que forman parte del espectáculo y la voz en off masculina que se escucha es la de él, así que los asistentes verán un espectáculo hecho con todo el corazón para que se sientan parte de un viaje en el tiempo y la música.A Gino le acompañan los músicos Ismar Melchor (director musical y teclados); Francisco Ávila (bajo); Héctor Chambers Rodríguez (batería), y El Perrote (guitarra).Para que sepas:*Gino Silver fue vocalista y fundador de Asha, una de las bandas precursoras del movimiento ‘Rock en tu Idioma’, surgido en la década de 1980.*Sus padres son de Chihuahua, él nació en Alemania, y creció en El Paso, Texas, donde formó la banda Asha y tocó puertas para poder tocar sus canciones, pero ninguna se abrió.*Gino Silver ubica el origen de Asha en Ciudad Juárez, porque aquí fue donde le dieron oportunidad de tocar sus canciones.*Su primera oportunidad se las dio Copacabana Discoteque en la Avenida Juárez, en las noches de ‘Jueves de Rock’ en 1981.*Llegaron a tocar en el Electri Q y el Amadeus Discoteque, lugares que fueron parte esencial de la vida nocturna del Juárez de los 80s.*El primer disco de Asha llevó por título ‘Todo por el Rock’, producido por la compañía discográfica BMG Ariola y se lanzó en 1986.*El disco fue un éxito que los llevó a aparecer en programas de televisión de moda en aquella época, como ‘Estrellas de los 80s’, ‘Video Éxitos’ con Gloria Calzada, y ‘Hoy Mismo’ con Guillermo Ochoa.Gino Silver & The 80’s Music Machine30 de diciembre9:00 p.m.Sunland Park Racetrack & Casino1200 Futurity Dr., Sunland ParkEntrada gratuitaEvento para mayores de 18 años

