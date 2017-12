Gran despedida

Es hora de despedir al año viejo, el 2017 se fue con prisa pero dejo una nueva puerta que de seguro será de las mejores por abrir; ¡qué mejor forma que celebrar que con amigos y familia en los mejores eventos de la ciudad!Te presentamos los mejores lugares donde puedes estar en la víspera del 2018.Fiesta de Noche Vieja en ArdovinosAdemás de su menú regular y de la degustación de sus elecciones especiales, el restaurant italiano brindara un brindis con champagne a media noche y música en vivo. Las reservaciones están disponibles desde inicios de diciembre. http://www.ardovinos.comNew Year’s Extravaganza 2018Disfruta de una velada en el Salón de los Bomberos (Firefighters Hall) este fin de año. El evento incluye: banquete (servido a las 9:00 pm), tragos de cortesía, champán y cortesías sorpresas. Además podrás traer tu propio licor y disfrutar del servicio sin costo o consumir cerveza y vino en el evento. Para más información en www.firefightershall.com 3112 Forney Lane, El Paso, TX 79935.Baile de año nuevo en The Venue¡Recibe el 2018 con el mejor ambiente de la ciudad! Cena, baile, música en vivo, premios, entretenimiento y mucha diversión para toda la familia.Muévete al ritmo del Grupo Sensación, quienes se han prsentado en escenarios reconocidos como en Las Vegas, Los Ángeles, San Antonio, Austin, Dallas, Odessa, Midland, San Angelo, Del Rio y por supuesto El Paso - Juárez. Animando, la comedia del inigualable Axel Nova y su estilo musical. Entradas a solo $50 dólares, niños menores de 3 años entran gratis.De 8:00 pm a 2:00 am, en el 6633 N Mesa, El Paso, TX 79912.Noche para recibir el año nuevo en Sunland Park Racetrack & CasinoVíspera de año nuevo en el Salón Franklin con música en vivo de Fungi Mungle! El concierto empieza a las 9:00 de la noche. No te puedes perder la diversión de una de las bandas locales preferidas. La admisión al evento es totalmente sin costo, el estacionamiento también. El casino estará abierto hasta las 2 de la madrugada. Más detalles en http://sunland-park.com/1200 Futurity Drive, Sunland Park, NM, 88063.Gran Fiesta de Año 2018 en HuecoEn San Pedro y San Pablo Parish Hall, podrás recibir el año con rifas, cena, y música en vivo a cargo de Mi Barrio Colombiano de Ciudad Juárez, Aaron Palacios como el mejor imitador de Juan Gabriel y los mejores DJs de la frontera, DJ Rudy y DJ Pedro.Precios:Adulto:$25 dólaresNiños:$15 dólaresMesa completa: de $200 a $250 dólares.673 Old Hueco Tanks Road, El Paso, TX 79927Año Nuevo con éxitos de Bruno Mars en Speaking Rock Casino¡Qué mejor que recibir el año con la música de Bruno Mars! En el Speaking Rock Casino, la noche vieja se despide al ritmo de ‘Treasure’, ‘24K Magic’, ‘Uptown Funk’, y con la mejor compañía al ritmo de Phat Soul. Este 31 de diciembre a partir de las 9:00 de la noche. Más información en www.speakingrock.com o en el teléfono 915 860-7777, 122 S Old Pueblo Drive, El Paso, TX 79907.New Year’s Party en Tuscany BallroomEl ambiente en la tradicional fiesta de año nuevo en el salón de eventos Tuscany, es uno de los mejores de la ciudad. La fiesta contará con presentaciones en vivo: baile tropical cubano de 9:30 pm a 10:30 pm, tributo a Juan Gabriel de 10:30 pm a 11:30 pm y Javier Enrique y su Grupo Crystal de 11:30 pm a 2:00 am.Precios:Cena $30 dólares por personaAdmisión General $60 dólares, (incluye banquete)Admisión VIP $120 dólares, (incluye banquete, botella de champán con servicio y tragos de cortesía)Domingo 31 de diciembre de 7:30 pm a 2:00 am8600 Gateway Blv East, El Paso, 79907Para más informes, puede llamar al: 915 493-3725

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.