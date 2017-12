Relatos para el alma

Las páginas de 13 ‘Libritos Navideños’ se encuentran a la espera de ser leídas para compartir, a través de fábulas, cuentos, reflexiones, pensamientos y poemas, los valores que resaltan el verdadero significado de la Navidad.Por segundo año consecutivo los miembros de la Sociedad de Escritores de Ciudad Juárez presentarán una colección de textos que relatan historias para toda la familia, pero en especial, para los más pequeños del hogar.Cada libro contiene relatos que hablan sobre el amor, la esperanza, la paz, gratitud, humildad, generosidad, tolerancia, perseverancia y paciencia, y todos tienen por objetivo dejar una enseñanza que va acorde a las fechas decembrinas: la importancia de la unión familiar.La serie de obras, escritas por Lucina Solorio, Blanca Celene Ríos, Isy Keytani, Leonor Montes, Javier Armendáriz, María Calva, Emilio Gutiérrez, Carlos Bueno, Rita Herrera, María Victoria Alba, Juana María Alarcón y por Elsa Solorio, tendrán su presentación el 23 de diciembre en el Café Único a las 6 de la tarde.Al finalizar la muestra la colección y los libros estarán a la venta, razón por la que te compartimos la sinopsis de cuatro cuentos y de una fábula, para que te empapes del espíritu navideño y te animes a conocer esta propuesta literaria.Libritos NavideñosCafé Único (Plaza Triunfo, avenida Paseo Triunfo de la República)Sábado 23 de diciembre de 20176:00 p.m.Entrada libreAl final de la presentación estarán a la venta los ‘Libritos Navideños’Costos: Colección de 13 libros 500 y cada libro 50 pesos‘Una gran enseñanza’ de Lucina SolorioLa fábula relata la vida de un perrito que no esta conforme con su situación, pues él y sus hijos viven en la calle. Ante esto el can va en búsqueda de una mejor vida para su familia y emprende un viaje.Durante la travesía cuenta con la compañía de un amigo y vive muchas aventuras, sin embargo, no consigue encontrar alimentos y decide regresar en Nochebuena con sus cachorros, dándose cuenta que lo más importante siempre fue el no separarse de ellos.‘Un regalo para Navidad’ de Blanca Celene RíosEl cuento, inspirado en una historia que la madre de la autora le compartió, se remonta a 1948 en un pueblo llamado Tepetatiyo en Fresnillo, Zacatecas.En ese pintoresco lugar vive una familia muy pobre, tanto que el padre se ve en la necesidad de irse de ‘mojado’, situación que su hija mayor no comprende.Cuando se aproxima la Navidad la niña le pide al niño Dios como único regalo que su papá regrese a casa, demostrando que ni la cena, ni cualquier obsequio se compara con el amor familiar.‘¿Viajamos?’ de Isy Keytani RodríguezLa compilación de cuentos cortos tiene como principal texto el relato ‘¿Viajamos’?, una historia que se centra en dos hermanos que anhelan estar con sus padres, ya que ellos realizan viajes muy seguido.En este cuento los pequeños hermanos buscan emprender un viaje para liberarse de los problemas y para estar con sus papás, y aunque puede ser una anécdota triste, la joven autora de 13 años busca dejar el mensaje de que los niños no siempre quieren un juguete, sino que en veces sólo desean algo de cariño, unión y comprensión.‘La mejor Nochebuena’ de Leonor MontesEl primero de dos cuentos, ‘Cena navideña’, que originalmente era un poema, habla sobre una pareja de adultos mayores que se esmera por realizar una cena de navidad perfecta para recibir a sus hijos, encontrándose con la decepción de nunca verlos cruzar la puerta de su hogar.Por otro lado, ‘La mejor Nochebuena’ relata la historia de una familia que vive una temporada decembrina muy difícil tras el accidente de uno de sus cuatro hijos, quien queda en coma después de haberse caído durante un partido de futbol.Desconsolados, los familiares no piensan en celebrar la Navidad, hasta que ocurre un milagro inesperado.‘Cuentos infantiles’ de Javier ArmendárizEl librito es una recopilación de 18 cuentos y cada uno resalta un valor importante en cualquier época del año, no sólo en navidad.El primero, titulado ‘Sebastián, el niño descuidado’, cuenta la historia de un pequeño que vive en la playa con sus padres y a quien le gusta jugar futbol. Un día el niño se pierde al distraerse jugando con la pelota y pasa una noche a la intemperie. Al día siguiente sus padres lo encuentran y a través de esta acción el autor rescata lo importante que es la comunicación entre padres e hijos.