Última oportunidad

Papá Noel estacionó su trineo en la plaza central de Las Misiones. Ahí está esperando a todos los niños que quieran tomarse una foto con él y entregarle su cartita navideña.Toda la familia se puede tomar la foto, que se entrega en un tamaño de 6x8 pulgadas por un precio de 120 pesos. La imagen se entrega al momento. Santa te espera en un horario de martes a jueves de 4:00 a 9:00 p.m. de la noche. Viernes a domingo de 12:00 a 9:00 p.m.Hay oportunidad de visitar a Santa hasta el 24 de diciembre.Centro comercialLas MisonesBlvd. Teófilo Borunda 8681, Bosques del Sol, 32610 Cd Juárez, Chih., 656 648 2230Martes a jueves de 4:00 a 9:00 p.m. de la noche.Viernes a domingo de 12:00 a 9:00 p.mEn Fountains at FarahSi estas buscando a Santa para esta víspera de navidad, él en persona te estará esperando en Fountains at Farah Shopping Center este 24 de diciembre de 12 p.m. a 5 p.m.Sumérgete en el espíritu navideño y ven a tomarte la foto con Santa que estará junto al gran árbol de navidad donde serás recibido en un ambiente de armonía y sonidos navideños que te harán estar listo para recibir la Nochebuena.Aprovecha y da un recorrido por el centro comercial que se encuentra adornado de acuerdo a la época, tomate fotos, encuentra ese obsequio que aun te falta y regresa por las fotos que se estarán imprimiendo ahí en el lugar mientras tu disfrutas de todo lo que te ofrece este gran centro comercial.Los productos digitales están disponibles para su descarga el mismo día en que se toma tu foto, para compartirlos de manera fácil y rápida.The Fountains at Farah8889 Gateway West Blvd.fountainsatfarah.comLunes a sábado 10 am-9pm –Domingo 11am - 7pm

