Lo que importa es el sabor

Existen lugares que a primera vista pueden no llamar la atención, sin embargo, cuando se trata del apetito una fachada puede ser muy engañosa, pues lo importante no es lo que percibimos con los ojos, sino con el paladar.Tal es el caso de Birriería Sandy’s, un restaurante pequeño, acogedor y que es perfecto para visitar en cualquier época del año, pero más ahora que se antoja calentar el cuerpo con un rico platillo humeante.Desde hace dos años Jesús Portillo, quien nombró Sandy’s a su negocio en honor a su esposa, ofrece cinco opciones teniendo como base la birria de res: Un plato de birria en su caldo, tacos dorados, tacos naturales, lonches y ‘quesabirrias’.A diario el dueño llega una o dos horas antes al lugar para comenzar con la preparación de la birria. Primero pone agua a hervir y cuando esta en su punto de ebullición le agrega la carne, para después condimentarla con especias que le dan un sabor único, entre ellas pimienta, ajo, tomillo y laurel.En esta temporada de invierno lo que más se pide es un plato de birria en su caldo, el cual se puede preparar al gusto con cebolla, cilantro, limón o con la especialidad de la casa: la salsa de chile de árbol.Además, unos de los favoritos del menú en invierno y en verano, son los ricos tacos dorados que se pueden acompañar con guacamole, dándole un toque aún más especial a la combinación de crujiente tortilla con blandita carne de res.Y si ya se te antojaron los tacos o la birria pero tienes muy poco tiempo para desayunar o comer antes de hacer tus actividades cotidianas, Jesús tiene una solución más que perfecta, ya que cualquiera de sus clientes puede marcarle para hacer su pedido y que este listo cuando llegue, o bien, para llevárselo.Birriería Sandy’sAvenida Valentín Fuentes y calle Camino Viejo a San José, a contra esquina del Rapiditos Bip BipHorario: De lunes a domingo de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.Teléfono: (656) 274 72 38

