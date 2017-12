Mimosas para consentirte

Uno de los mayores productores de vino en los Estados Unidos, sin duda alguna es el estado de Nuevo México.Y para comprobarlo, en la ciudad de Las Cruces se organizan año con año diversos festivales de vino con las mejores marcas locales y nacionales de la exquisitez cosechada cada temporada.El tour de invierno comienza en Las Cruces St. Clair Winery & Bistro al recibirte con una bienvenida de mimosas.Durante tu visita a los viñedos de St. Clair en las afueras de Lordsburg, disfrutarás de los servicios de guías turísticos amables e informados que te llevarán a recorrer 180 acres de viñas.Disfruta de un delicioso brunch y de vinos organizado por Hervé Lescombes, donde podrás probar los vinos de su bodega subterránea personal.Más tarde en la bodega en Deming, podrás recorrer nuestra bodega operativa y para después trasladarse en V.I.P. a la cata de vinos de seis barriles.Transporte complementario esta a disposición.El costo es de $70 dólares por persona.Reserva en un grupo privada y podrás tener el 10 % de descuentoTour The VinesMiércoles 20 de diciembreDe 8:30 am a 5:30 pmSt Clair Winery & Bistro Las Cruces1720 Avenida de Mesilla, Las Cruces, NM 88005Más información en:www.stclairwinery.com/las-crucesNM#ruta del vinoNuevo MéxicoTierra de vino y encantoDe la redacciónBienvenidos a la Ruta del Vino en Nuevo México. Cada uno de los caminos designados ofrece la oportunidad de explorar una región distinta de este impresionante lugar. Podrá degustar vinos y disfrutar de otras atracciones de la región poniéndose en contacto con el distribuidor local de información para visitantes. ¡Sabemos que la Ruta del Vino de Nuevo México le encantará!Ruta norteAquí en el norte del Valle del Río Grande, verá algunos de los paisajes más bellos del estado, creados por el gran Río Grande en su trayecto hacia el sur. En su extremo norte se localiza el famoso poblado artístico de Taos con sus centros de esquí. Para mayor información sobre el área de Taos, póngase en contacto con la Cámara de Comercio del lugar en el teléfono 1-800-816-1516 o en el sitio www.taosvacationguide.com. También puede desviarse un poco para visitar las Cuatro Esquinas, el punto de unión de Colorado, Nuevo México, Arizona y Utah. Cuando regrese al Valle del Río Grande, continúe por el sur hasta Santa Fe, capital de Nuevo México y cúspide de la cultura del suroeste. Para mayor información sobre Santa Fe, acuda al Centro de Visitantes o llame al 800-777-2489 para obtener folletos y mapas.Ruta centralAhora usted se encuentra en el corazón de Nuevo México, con Albuquerque y su área metropolitana. En la región hay varias bodegas de vino y varias atracciones, además de muchos lugares para hospedarse. La oficina de Convenciones y Visitantes de Albuquerque cuenta con un punto de distribución de folletos en el aeropuerto y en la plaza Don Luis en Old Town, o puede ponerse en contacto con ellos por teléfono al 1-800-284-2282 si desea recibir una copia de la Guía de Vacaciones en Albuquerque.Ruta suresteDesde un punto de vista geográfico, ésta es la ruta más diversa del estado. Inicia en los llanos de Roswell hacia el este, cruza las montañas de Ruidoso y desciende por la Cuenca del Tularosa, pasando por varios poblados pintorescos. En Ruidoso, póngase en contacto con la Cámara de Comercio (505-258-3224) para mayor información. En Roswell, llame al 877-849-7679 para conocer más atracciones, y en Alamogordo al 505-437-6120.Ruta surAquí en el sur de Nuevo México es donde el cultivo de la vid es tomado más que en serio. En esta región hay más viñedos que en cualquier otra parte del estado. Muchas de las bodegas de vino del norte obtienen sus uvas de estos viñedos del sur, donde el clima es más propicio para el cultivo de la vid. Llame a la Cámara de Comercio de Las Cruces para conocer más atracciones, 1-505-541-2444 o, si viene de El Paso, acuda al centro de visitantes en Anthony (505-882-2419).NM#ruta del vinoA pocas millasDe la redacciónSunland WineryLocalizada: Art & Frame en el 1769 Victory Lane in Sunland Park, N.M.Abierto de las 6 de la tarde hasta medianoche de jueves a sábado y los domingos de mediodía a 5 de la tarde.Informes: (575) 589-1214Sombra Antigua Vineyard and WineryLocalizada: en el 430 La Viña RoadAbierto de mediodía hasta las 6 de la tarde de jueves a lunes.Música en vivo.Informes: (915) 241-4349Zin Valle VineyardsLocalizada: en el 7315 Hwy 28 en Canutillo. Degustaciones gratis de mediodía hasta las 5 de la tarde de lunes a viernes. Te ofrecen música en vivo y degustaciones los domingos de 1 a las 4 de la tarde. Informes al (915) 877-4544Old MesillaLocalizada: a una milla de las Cruces, Nuevo Mexico. Fue fundado este poblado en 1854 y sus casas de alrededor de la plaza principal son todas de adobe. Existen docenas de galerías y tiendas de artesanías. Aquí puedes disfrutar de un día entero visitando sus lugares como su iglesia de San Albino, su teatro, sus galerías, tiendas, conociendo un poco de su historia y saboreando sus delicias culinarias en restaurantes como la Posta y Double Eagle.Stahmann FarmsLocalizada: en el 22505 Hwy 28 South, La Mesa, Nuevo México (a seis millas de Mesilla) se encuentra esta granja familiar que en sus tiempos fue una de las más grandes en cultivo de nueces. Aquí te ofrecen recorridos todos los miércoles hasta el mes de agosto a las 2 de la tarde que es de aproximadamente una hora. Si es un grupo de más de 8 personas se requiere hacer reservación. Los sábados y domingos ofrecen degustaciones de varias salsas y condimentos para asar.

