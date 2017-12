Conviértete en maestro Jedi

Si eres de los que aún no ha visto ‘Star Wars: Los Últimos Jedi’ por temor a que tu o tus acompañantes no te dejen verla por estar haciendo preguntas, conviértete en su maestro Jedi y guíalos por el camino de la Fuerza.Por increíble que parezca para los fans, hay personas que afirman nunca haber visto una sola de las películas de Star Wars, ni entender el orden en que suceden las diferentes historias, y no se les debe juzgar.Si algo llama la atención de este símbolo de la cultura pop, es que la primera película que se estrenó en 1977, ‘A New Hope’ resulta ser el Episodio IV. El mismo George Lucas, responsable de la creación de este universo, libró mil batallas para llevar al cine esta primera película y no estaba en sus planes hacer otra, así que la dotó de una presentación, un nudo y un desenlace.Al ver el éxito en que se convirtió, en 1980 el filme regresó por una segunda vuelta con ‘El Imperio Contraataca’, considerada por críticos y algunos fans como la mejor de todas las películas.‘El Regreso del Jedi’ vino en 1983 a cerrar esa primera trilogía de películas. 16 años después, George Lucas consideró que era necesario reconquistar a los fans e iniciar a una legión de nuevos seguidores con una trilogía cuya línea de tiempo transcurre décadas antes de lo sucedido en ‘A New Hope’.La trilogía de precuelas comenzó con ‘Star Wars: La Amenaza Fantasma’ (1999 ), siguió con ‘Star Wars: El Ataque de los Clones’ (2002), y ‘Star Wars: La Venganza de los Sith’ (2005). En esta trilogía plagada de efectos especiales, animaciones por computadora y personajes que se ganaron el odio de los fans como Jar Jar Binks, se explica el origen de Darth Vader, así como el de los personajes de ‘A New Hope’, la lucha de la República por permanecer, la aniquilación de los caballeros Jedi (defensores de la paz en la galaxia), y la creciente amenaza de los Sith (caballeros Jedi dominados por el Lado Oscuro).Antes de continuar, te ofrecemos dos opciones para entrenar a tus **padawans y vayan contigo a ver la nueva película debidamente preparados:Si los quieres iniciar en el modo ‘vieja escuela’, tu opción será presentarles las películas en el orden en que se estrenaron.Esta opción los hará ver primero la llamada Trilogía Clásica, que engloba los episodios IV, V y VI y que son la pura esencia de Star Wars.El orden por fecha de estreno:Star Wars Episodio IV: Una nueva esperanza (1977)Star Wars Episodio V: El Imperio contraataca (1980)Star Wars Episodio VI: El retorno del Jedi (1983)Star Wars Episodio I: La amenaza Fantasma (1999)Star Wars Episodio II: El ataque de los clones (2002)Star Wars Episodio III: La venganza de los Sith (2005)Star Wars Episodio VII: El despertar de la Fuerza (2015)Rogue One: Una historia de Star Wars (2016)Star Wars Episodio VIII: Los últimos Jedi (Diciembre de 2017)Aunque la tecnología en efectos especiales de los primeros capítulos con respecto a la que existía cuando se rodaron los episodios IV, V, y VI podrán desconcertar a los iniciados en ‘Star Wars’, es la línea de tiempo correcta para adentrarlos en la historia.También hay que tomar en cuenta la posición de ‘Rogue One: Una historia de Star Wars’ en la cronología, ya que se debe ver después del Episodio III y antes del IV.Si optamos por esta opción, veremos las películas en este orden:Star Wars Episodio I: La amenaza fantasma (1999)Star Wars Episodio II: El ataque de los clones (2002)Star Wars Episodio III: La venganza de los Sith (2005)Rogue One: Una historia de Star Wars (2016)Star Wars Episodio IV: Una nueva esperanza (1977)Star Wars Episodio V: El Imperio contraataca (1980)Star Wars Episodio VI: El retorno del Jedi (1983)Star Wars Episodio VII: El despertar de la Fuerza (2015)Star Wars Episodio VIII: Los últimos Jedi (2017)‘La Amenaza Fantasma’Ambientada treinta años antes que "La guerra de las galaxias" (1977), muestra la infancia de Darth Vader, el pasado de Obi-Wan Kenobi y el resurgimiento de los Sith, los caballeros Jedi dominados por el Lado Oscuro.‘El Ataque de los Clones’Corren tenebrosos tiempos para la República, que continúa envuelta en luchas y sumida en el caos detrás del cual se hallan los Sith. Estallan las guerras clones, que representan el principio del fin de la República. Para allanar el camino, los separatistas intentan asesinar a la senadora Padme Amidala. Para evitar futuros atentados, su seguridad es encomendada a dos caballeros Jedi: Obi Wan Kenobi y Anakin Skywalker‘La Venganza de los Sith’Cuando el siniestro Sith devela un plan de mil años de antigüedad para gobernar la galaxia, la República se desmorona y de sus cenizas se eleva el malvado Imperio Galáctico. El heroico Jedi Anakin Skywalker, es seducido por el lado oscuro de la Fuerza para convertirse en el nuevo aprendiz del Emperador, Darth Vader y establecer el Imperio Galáctico.‘Rogue Une: Una Historia de Star Wars’El Imperio Galáctico ha terminado de construir el arma más poderosa de todas, la Estrella de la muerte, pero un grupo de rebeldes decide realizar una misión de muy alto riesgo: robar los planos de dicha estación antes de que entre en operaciones, mientras se enfrentan también al poderoso Lord Sith conocido como Darth Vader, discípulo del despiadado Emperador Palpatine.‘Una Nueva Esperanza’La princesa Leia Organa, líder del movimiento rebelde que desea reinstaurar la República en la galaxia en tiempos del Imperio, es capturada por las Fuerzas Imperiales, al mando de Darth Vader. El intrépido y joven Luke Skywalker, ayudado por Han Solo, capitán de la nave espacial Halcón Milenario, y los androides, R2D2 y C3PO, serán los encargados de luchar contra el enemigo e intentar rescatar a la princesa para volver a instaurar la justicia en el seno de la galaxia.‘El Imperio Contraataca’Tras un ataque sorpresa de las tropas imperiales a las bases camufladas de la alianza rebelde, Luke Skywalker, en compañía de R2D2, parte hacia el planeta Dagobah en busca de Yoda, el último maestro Jedi, para que le enseñe los secretos de la Fuerza. Mientras, Han Solo, la princesa Leia, Chewbacca, y C3PO esquivan a las fuerzas imperiales y piden refugio al antiguo propietario del Halcón Milenario, Lando Calrissian, en la ciudad minera de Bespin, donde les prepara una trampa urdida por Darth Vader.‘El Regreso del Jedi’Para ir a Tatooine y liberar a Han Solo, Luke Skywalker y la princesa Leia deben infiltrarse en la peligrosa guarida de Jabba the Hutt, el gángster más temido de la galaxia. Una vez reunidos, el equipo recluta a tribus de Ewoks para combatir a las fuerzas imperiales en los bosques de la luna de Endor. Mientras, el Emperador y Darth Vader conspiran para atraer a Luke al lado oscuro, pero el joven está decidido a reavivar el espíritu del Jedi en su padre.‘El Despertar de la Fuerza’Treinta años después de la victoria de la Alianza Rebelde sobre la segunda Estrella de la Muerte (hechos narrados en el Episodio VI: El retorno del Jedi), la galaxia está todavía en guerra. Una nueva República se ha constituido, pero una siniestra organización, la Primera Orden, ha resurgido de las cenizas del Imperio Galáctico. A los héroes de antaño, que luchan ahora en la Resistencia, se suman nuevos héroes: Poe Dameron, un piloto de caza; Finn, un soldado desertor de la Primera Orden, Rey, una joven chatarrera, y BB-8, un androide rodante. Todos ellos luchan contra las fuerzas del Mal: el Capitán Phasma, de la Primera Orden, y Kylo Ren (Ben Solo).Puedes vivir la experiencia Star Wars junto a tus Padawans a tu gusto, y una buena manera de enriquecerla es disfrutar también de series como ‘The Clone Wars’, que narra acontecimientos sucedidos entre los episodios II y III. También ‘Star Wars Rebels’, la serie de animación que se desarrolla entre los episodios III y IV.*Jedi: Miembro de la Orden Jedi, que estudiaba, servía y usaba las energías místicas de la Fuerza, normalmente, el lado luminoso de la Fuerza. Su arma era el sable de luz, un arma hecha de pura energía.**Padawan: Aprendiz de Jedi