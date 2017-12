Bienvenidos a la selva

Jumanji es la nueva versión de una de las películas de aventuras más emblemáticas de los años noventa. Es la la secuela y más moderna versión del juego de 1995 que protagonizó Robin Williams.La historias e centra en un conjunto de jugadores que se meten dentro del las selva de Jumanji para descubrir los secretos que hay dentro de este juego. Tan fascinante como peligroso.Es la época actual, y cuatro adolescentes se introducen en esta nueva aventura, ahora a partir de un videojuego que sirve como un portal a través del espacio-tiempo.Absorbidos por el mundo de Jumanji, un juego que no se puede abandonar hasta que acaba la partida, los jóvenes se enfrentarán a rinocerontes, mambas negras y una infinita variedad de trampas de la selva.Dirigida por Jake Kasdan es responsable de películas como ‘Sex tape. Algo pasa en la nube‘ (2014) y ‘Bad Teacher‘ (2011). En el reparto destacan Dwayne “The Rock” Johnson, Karen Gillan, Jack Black, Kevin Hart, Madison Iseman, Nick Jonas, Rhys Darby, Alex Wolff, Marc Evan Jackson, Morgan Turner y Ser’Darius Blain.Título originalJumanji: Welcome to the JungleActoresDwayne "The Rock" Johnson, Karen Gillan, Jack Black, Kevin HartDirectorJake KasdanPaísEstados UnidosAño2017ClasificaciónDuración118 minutosGéneroAcciónSINOPSISEn la nueva aventura Jumanji: en la Selva todo se transtorna cuando cuatro adolescentes son succionados por el mundo de Jumanji. Los chicos descubren una vieja consola de video con un juego del que nunca han oído hablar y súbitamente son lanzados a la selva en los cuerpos de sus avatares, interpretados Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart Y Karen Gillan. Ellos descubren que tú no juegas con Jumanji, más bien Jumanji juega contigo. Así que deben emprender la aventura más peligrosa de sus vidas o quedarán atrapados en el juego para siempre…

