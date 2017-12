Aventurera en Juárez

‘Aventurera’ regresa a Ciudad Juárez, su lugar de origen, este 16 de diciembre y tendrá por marco el Gimnasio universitario.Hace unas semanas, la productora original de la puesta Carmen Salinas estuvo en Ciudad Juárez de visita con sus familiares y para encabezar una conferencia de prensa con fines de promoción.En entrevista para El Diario, previa a su encuentro con la prensa, Carmen anunció que se presentará Susana González como la ‘Aventurera’ en compañía de un elenco de más de 50 actores, entre ellos: Rafael Inclán, Mauricio Islas y Ernesto Laguardia.Respecto a la producción, Carmen contó que desde su estreno en el Auditorio Blackberry de la Ciudad de México el 14 de febrero, la obra ha tenido muy buena respuesta, tanto, que regresaron al Teatro Telmex de Guadalajara el 10 de diciembre tras haber estado hace unas semanas.“A mi me contrató Juan Osorio que es un gran productor de telenovelas y productor de teatro y actor, y me dice: ‘Si tu no haces aventurera, aventurera no es aventurera’. Me dio tanto gusto ese detalle”, dijo.“Cuando yo fui la productora la obra duraba más de tres horas porque así lo había escrito el adaptador, Carlos Olmos, y ahora hay una nueva adaptación que dura dos horas y 15 minutos, la pasamos padrísimo, hasta a mí me agrada que dure menos”, añadió.La obra se ha presentado en ciudades como Toluca, Morelia, Querétaro, Puebla, Monterrey, Torreón, Mérida y Cancún en México; y San José, Sacramento, Milwaukee, Chicago, Mc Allen, Houston y Dallas en Estados Unidos.*Con información de Natalia PiñaAventureraSábado 16 de diciembre8:00 p.m.Gimnasio Universitario de la UACJ ( calle Ignacio Mejía, esquina con Fernando Montes de Oca)Boletos: 450, 800 y mil 200 pesos (general, preferente y duela)A la venta en Don Boletón (Avenida Gómez Morín 8394, local 3 enseguida del canal 44), en tiendas Sounds y por internet a través de www.donboleton.comLo que debes saber antes de ver esta nueva versión:*Carmen Salinas cedió los derechos a los productores Juan Osorio y Gerardo Quiroz, con el plan de tenerla meses, y quizá –dependiendo de la respuesta del público– años en el interior de la república y en Estados Unidos.*Los productores anunciaron que la tecnología jugará un papel clave en estas representaciones. Se apoyarán en pantallas para recrear escenografía viva.*La nueva adaptación es de Ximena Escalante.*Entre las novedades respecto a las versiones anteriores, está la desaparición del personaje de La Bugambilia.*El diseño del vestuario corre por cuenta de Mitzy, quien ya había hecho mancuerna con Carmen Salinas.La polémica:*En 2012, Carmen Salinas decidió dejar de producir la obra ‘Aventurera’, bajo el argumento de que sus socias, las hermanas Vallejo, no tenían un trato responsable con la administración de la puesta en escena ni con el personal a su cargo.Las Aventureras:*Susana González (2017)*Niurka (2002 y 2017)*Malillany Marín (2013) fue de las últimas*Ninel Conde (2011)*Lis Vega*Adriana Fonseca*Paty Navidad*Lorena Rojas (q.e.p.d.)*Maribel Guardia (2010)*Sabine Moussier (2008)*Itati Cantoral (1999)*Edith González: La rubia actriz dio vida a este personaje en dos temporadas diferentes, de 1997 a 1998 y del 2005 al 2008.El origen:‘Aventurera’ es una película mexicana musical dirigida por Alberto Gout. Fue filmada en 1949 y estrenada al año siguiente. Las protagonistas fueron Ninón Sevilla y Andrea Palma. Es considerada obra cumbre del llamado Cine de rumberas.Y la obra empezó en…En 1997 debutó la puesta teatral musical encabezada por Carmen Salinas, Edith González, Eduardo Santamarina, Alejandro Tommasi y el primer actor Ernesto Gómez Cruz. La producción corrió a cargo de la misma Salinas y las Hermanas Vallejo.De qué trata:La tranquila vida de la joven Elena Tejero cambia radicalmente cuando su madre se fuga con su amante, provocando el suicidio de su padre. Sola y sin recursos, la joven emigra a Ciudad Juárez donde busca trabajo sin éxito. Al borde del hambre, Elena acepta trabajar con Lucio sin sospechar que su oferta es una trampa para prostituirla. La joven termina bailando en el cabaret de Rosaura, una mujer que lleva una doble vida.

