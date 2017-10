Perderse nunca fue tan divertido

Anota un hit con la visita al laberinto de la Union, que este año tiene a El Paso Chihuahuas como figura protagonista en el diseño del maizal.Chico ha hecho el diseño especialmente desafiante en este laberinto de 12 acres que estará abierto para festejar su temporada número 17 hasta el 4 de noviembre, con más de 15 actividades para toda la familia.Además de adentrarte en el laberinto de maíz más grande, hay otro espacio hecho de flores para los niños.Una vez que terminas el recorrido por los maizales, puedes disfrutar de actividades como subir al brinca-brinca familiar, a una enorme resbaladilla, pasear en los carros de pedales, o practicar un rato el tiro al blanco y los más pequeños dar un paseo en caballo.Asimismo, hay divertidas carreras de patos de hule y en el arenero los niños pueden jugar con implementos de playa y finalmente toda la familia compartir los alimentos en las mesas para día de campo. Para lo que así lo prefieran, hay venta de alimentos y bebidas.Si esto se te hace poco, hay paseos que te llevarán a los campos de calabazas, trenecito y carreras de cerditos. Durante las noches de octubre, se te invita (si te atreves) al Laberinto Embrujado de pallets, por 7 dólares más.Un montón de actividades para toda la familia incluyendo la recolección de calabazas.No te lo pierdas. Para reservaciones de excursiones se realizan a través del sitio web del laberinto www.launionmaze.comViernes de 5:00 a 10:00 p.m.Sábados de 11:00 a.m. a 10:00 p.m.Domingos de 12:00 p.m. a 6:00 p.m.Abierto del 23 de septiembre al 5 de noviembreAbierto el lunes 9 de octubre 11:30 a.m. a 3:00 p.m.Admisión: 12 dólares; 10 dólares militares; 7 dólares personas de 65 a 75 años. Mayores de 75 años y niños menores de 2 años entran gratis.Ubicado en el 1101 Highway 28 en La Union, Nuevo Mexico, junto a Zin Valle Winery,.Abierto entre semana para visitas programadas de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. con reservación, boletos en preventa a través de la página ticketleap.com.Informes al teléfono (915) 549-1323 o en la página launionmaze.comActividades- 12 acres para perderse-Recoje sus propias calabazas-Viaje en tren de vaca, toma el paseo detrás del laberinto-Carreras de cerdos- Práctica de tiro, cañón de pelota de alta velocidad- Coches de pedal, para los niños pequeños- Farmers Gym, salta la pared y sube las cuerdas- ¡Lanza el stand de deportes de pelota, muestra tus habilidades en el baloncesto, el béisbol y el fútbol-Columpios y resbaladilla gigante-Paseo a caballo, sólo para niños- Mini laberinto de flores para niños pequeños y sus padres- Caja de arena para los más pequeños

