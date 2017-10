Jugosa tentación

La vida nocturna de Ciudad Juárez logró esconder entre sus actividades gastronómicas una sorprendente delicia culinaria que ofrece 18 jugosas opciones para consentir a tu paladar: ‘Las Mentadas del Funky’.A diario, Jorge Mario Salcedo, el fundador, dueño y chef del camión de comida, abre su negocio para recibir a todas las personas con una cálida sonrisa, un amable servicio y con un menú del que te será difícil escoger, pues sus hamburguesas y tacos se caracterizan por tener un inigualable sabor.Hace cinco años, cuando Jorge, mejor conocido como ‘El Funky’, inauguró su negocio sobre la calle Pedro Rosales de León comenzó con tres diferentes tipos de hamburguesas, entre ellas, la famosa ‘Vaquera’.Ésta exquisita explosión de sabores es una hamburguesa, que te puedo asegurar, no encontrarás en ningún otro lado, ya que la carne de la ‘Vaquera’ es preparada por el mismo chef.Para realizar el principal complemento de su producto Jorge combina carne molida de sirloin, carne de puerco y tocino, y eso no es todo, pues al terminar de cocinar su especial receta le agrega a la hamburguesa carne asada, queso asadero, queso crema y las tradicionales verduras y condimentos.Y estamos hablando de sólo un tipo de hamburguesa, ahora imagina el sabor de las otras 17 creaciones con las que te toparás al leer los divertidos nombres que esconden un sazón único, tal como la ‘MariMar Burger’, que va montada con carne asada y camarón; y la ‘Chingoñoña Burger’, que incluye, además de carne asada, salchichas asadas.“También tengo hamburguesas de carne de paquete que son un poco más económicas para la gente pero igual de ricas, lo que cambia, además de la carne, es el queso, pues llevan queso amarillo. Entre ellas está la ‘Tocineitor’, que es una de las que más me piden”, explicó Salcedo.Al estar en ‘Las Mentadas del Funky’ me di cuenta de la gran cantidad de personas que llegan para satisfacer su apetito; y a pesar de que en un día ocupado Jorge prepara cerca de 120 hamburguesas, cada una de ellas esta lista en un aproximado de 15 a 20 minutos.Además, si te gusta lo picante, puedes añadirle a tu hamburguesa o a tus tacos de carne asada, que llevan queso asadero y queso crema, una de las dos salsas caseras que son la especialidad de la casa; la salsa chipotle y la salsita verde tienen un sabor muy rico y acidito, pero la última, tiene un refrescante toque de limón.“Tengo clientes que diario a diario vienen por sus hamburguesas, ya sea que le cambian o a veces siempre compran la misma hasta que se aburren y dejan de venir una semana y luego regresan”, platicó Jorge entre risas.Y sí, después de que conozcas el lugar tu única preocupación será el saber que pedir: ¿tacos o hamburguesa?, y si eliges una hamburguesa, ¿cuál te todas?, ¿con chorizo, piña, salchicha, salami, carne asada, camarón o champiñones?, bueno, sea cual sea tu decisión una vez que elijas prepárate para hacerte adicto al sabor de ‘Las Mentadas del Funky’.Las Mentadas del FunkyCalle Pedro Rosales de León, entre la calle Villahermosa y Chinameca (por el parque de béisbol, a un costado del Rapiditos Bip Bip)De lunes a jueves y domingos de 7:30 p.m. a 12:00 a.m.Viernes y sábado de 7:30 p.m. a 3:30 a.m.

