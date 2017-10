Pintan la realidad

Además de la música y la danza presentes en el Festival Internacional Chihuahua (FICH), la plástica también tiene cabida en esta décima tercera edición.Es de esta manera que dos exposiciones llegaron a las salas del Museo de Arte de Ciudad Juárez, con una propuesta muy diversa la una de la otra.En la sala norte del recinto ubicado en la Zona Pronaf se ubica ‘Ni De Aquí Ni de Allá / Neither Here Nor There’, muestra colectiva creada por artistas de la Universidad del Estado de Arizona (ASU, por sus siglas en inglés).Con el tema de la frontera y sus contradicciones sociales, Rogelio Gutiérrez comanda este proyecto compuesto por más de 20 piezas de mediano formato, en el que hay litografía, serigrafía y xilografía.Esta colección reúne obra de grabadores tradicionales, no tradicionales, académicos e independientes, y tiene un carácter testimonial al exhibir la lucha feroz por sobrevivir al cruce, la vigilancia fronteriza, el desierto y los rostros cansados de los migrantes.Ni de aquí ni de alláSala NorteMuseo de Arte del INBAHasta diciembreRepresenta a ChihuahuaEugenio Flores Reyes, de Villa Matamoros, Chihuahua, exhibe una serie de abstracciones de gran tamaño en la sala sur del museo.Con el título ‘Recados al infinito’, la exposición es una muestra clara del trabajo realizado por el artista de gran trayectoria que se inscribe en la plástica mexicana como un digno representante del estado grande.De estudiante, Eugenio Flores Reyes participó en el primer Concurso Intramural de Artes Plásticas de la Escuela Nacional de Pintura y Escultura del INBA, donde se hizo acreedor del primer premio de grabado y dibujo, así como la mención honorifica en escultura.Obtuvo medalla al Creador Emérito en la disciplina de Artes Visuales otorgada por el Gobierno del Estado de Chihuahua en 2009, mismo año en que recibió el reconocimiento Tricentenario.Recados al infinitoSala SurMuseo de Arte del INBAHasta diciembre

