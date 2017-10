Construyen puentes con su voz

Como parte de un esfuerzo de apoyar a la comunidad inmigrantes y refugiados de la localidad, el concierto que recorre varios países del mundo ‘Lampedusa: Concert for Refugees’ se presentará el próximo sábado 14 de octubre en el Teatro Abraham Chávez.El Servicio a Refugiados de los Jesuitas en conjunto con Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, (UNHCR) son las dos organizaciones que están produciendo el evento.Destaca la participación de la cantante y compositora méxicoamericana Lila Downs, quien ha estado involucrada de manera permanente como activista en pro de los derechos humanos, cívicos y a favor de los inmigrantes.‘Lampedusa: Concerts for Refugees’, cuenta también con la presentación de Joan Baez, Steve Earle y Patty Griffin, entre otros artistas invitados.Todo lo recaudado será donado a las dos organizaciones antes mencionadas para impartir de forma expandida mejores oportunidades de salud y aprendizaje a las personas refugiadas que actualmente se encuentran en el país.La cita es el sábado 14 de octubre a las 7 de la noche en el Teatro Abraham Chávez, mismo que se ha usado últimamente como foro binacional entre ambos países vecinos.Los boletos se encuentran a la venta en www.ticketmaster.com. El costo de los boletos oscilan los 30 dólares hasta los 100 dólares en los asientos preferenciales.L i l a D o w n s :Ana Lila Downs Sánchez, mejor conocida como Lila Downs, es una canta-autora méxico-americana que ha incorporado influencias de la música indígena mexicana con diversos géneros actuales.Además ha grabado canciones en lenguas indígenas, como: mixteco, zapoteco, maya y náhuatl. Nacida y criada en Oaxaca, asistió al Instituto de Artes de Oaxaca para después completar sus estudios en la Universidad de Minnesota, esto antes de incursionarse en el mundo de los escenarios.Lila se ha inspirado en grandes cantantes mexicanas, su estilo, tanto vocal como de imagen, es influenciado por artistas como Chavela Vargas, Mercedes Sosa, Lucha Villa y Amparo Ochoa.J o a n B a e z :Joan Chandos Báez nació el 9 de enero de 1941 y es una cantante, compositora, música y activista estadounidense cuya música folclórica contemporánea a menudo incluye canciones de protesta o justicia social.Con fluidez en español e inglés, ha grabado canciones en al menos otros seis idiomas. Ella es considerada como una parte del género folk, aunque su música se ha diversificado desde la contracultura de los años 60 y ahora abarca todo, desde el rock y el pop folk hasta el country y la música gospel. Sus grabaciones incluyen muchas canciones de actualidad y material que trata temas sociales.Otros invitadosSteve EarlePatty GriffinJames McmurtryPara tu información-Lampedusa es la puerta del Mediterráneo, es una isla que se convierte en puente, cruce de pueblos. La oleada, cada año, durante los meses del verano, de inmigrantes sin papeles a isla italiana la convirtió en un pequeño cruce de caminos del Mediterráneo y en la puerta de entrada a Europa. Pese a que los cerca de 6.000 residentes de Lampedusa han resistido en estos años con sobriedad a la emergencia humana creada por la llegada de miles de inmigrantes provenientes de África, Oriente Medio y Asia, la situación económica de la isla no es fácil.-Varios cantantes premiados con los prestigiosos galardones Grammy colaborarán con el Servicio Jesuita a los Refugiados (JRS) mediante una gira de conciertos en Estados Unidos, con el doble objetivo de concienciar a la sociedad y recaudar fondos.-Estos fondos tienen como destino exclusivo la Iniciativa Global Educativa del JRS, que busca ampliar las oportunidades educativas de quienes por la violencia, la guerra y la persecución han tenido que abandonar sus hogares.-La Gira Lampedusa del año pasado recorrió 11 ciudades de Estados Unidos y Canadá con leyendas de la música como Robert Plant, Dan Lanois y Ron Sexsmith, además de muchos de los artistas que repiten la experiencia este año.Lampedusa: Concert for RefugeesSábado 14 de octubre del 2017Teatro Abraham ChávezOne Civic Center Plaza, El Paso, TX, 79901

