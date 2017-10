Marionetas gigantes sobre tu cabeza

Juárez#FichSi piensas que ya los has visto todo, espera a ver el espectáculo ‘Secrets of the Sea’, que como parte del Festival Internacional Chihuahua, viene a Ciudad Juárez este 13 de octubre.Marionetas gigantes que se mueven por encima de tu cabeza, que sobrevuelan, juegan con los obstáculos y se deslizan en el aire contándote una historia son algo que difícilmente olvidarás.La explanada del Centro Cultural Paso del Norte, es el espacio elegido por la compañía francesa creadora de este espectáculo de inflables dirigidos por actores que se mueven entre el público.Estos protagonistas incorporan en sus propios cuerpos las figuras de los personajes inflables o voladores y se prolongan a través de una forma fantástica, actuando siempre de cerca con los espectadores que hasta pueden tocarlos. Juegan, bailan, corren, desaparecen… siempre para contar una historia.La compañía que trae este espectáculo nació en 1976, cuando un grupo de apasionados franceses se unieron para dar forma y vida a sus ideas creativas.La compañía se instaló 1986 en el municipio de Tarn, y en 1999 en la comunidad de Tarn y Dadou, en Graulhet, en una antigua curtiduría, con el nombre evocador de Fábrica de la Emancipación, tomando el nombre del barrio donde ésta fue construida hace alrededor de un siglo.El colectivo responsable de ‘Secrets of the Sea’ siempre ha buscado compartir emociones con el mayor número de espectadores, con una gran pasión por por los espacios públicos, lugares cotidianos, lugares de encuentros, o de paso. Ahora, esa pasión por cautivar, por llevar historias asombrosas a espacios abiertos, llega a Ciudad Juárez y no debes perdértela.Secrets of the sea / Francia. Música, artes visuales y escénicas.Viernes 13 de octubreExplanada del centro cultural Paso del Norte8:00 p.m.