Es la carta fuerte

Figura internacional de la música pop y siempre recordada por haber liderado Mecano, Ana Torroja será una de las cartas fuertes del Festival Internacional Chihuahua (FICH), en su décimo tercera edición.El concierto que dará la cantante española está fijado para el 19 de octubre a las 8 de la noche, en la explanada del Centro Cultural Paso del Norte.Gratuito, al igual que todos los eventos masivos que se programen en ese lugar, el show promete ser atractivo, pues el público escuchará los éxitos que tanto en solitario como con Mecano ha cantado Ana Torroja a lo largo de su carrera.Y es que de acuerdo al registro de los más recientes conciertos de la madrileña, las canciones que interpreta son ‘La fuerza del destino’, ‘Hoy no me puedo levantar’, ‘A contratiempo’, ‘Disculpa’, ‘Cruz de navajas’, ‘Ya no te quiero’, ‘Los amantes’, ‘Maquillaje’ y ‘Como sueñan las sirenas’, entre muchas otras.Lo seguro es que con semejante discografía, colmada de éxitos, los asistentes no dejarán de corear a Ana Torroja durante su presentación en el FICH.Las curvas de esa chicaA finales de la década de los años setenta se gestaba el término New Wave en Reino Unido, y como marejada se extendía a otras partes de Europa. España no pudo estar indiferente a la tendencia, de ahí que la Movida Madrileña, en su apartado musical acogió el género y lo multiplicó a través de sinnúmero de bandas.En ese contexto nació Mecano, el famoso trío compuesto por Ana Torroja y los hermanos Nacho y José María Cano, quienes en un principio emergieron con una propuesta de techno puro, al que le agregaron new wave y el entrañable pop conocido en todos lados.En mayor de 1981 se escuchó por primera vez ‘Hoy no me puedo levantar’, primer sencillo de Mecano, lo que marcó el nacimiento de un fenómeno musical de alcance internacional.Tras el éxito y la separación del grupo, Ana Torroja emprendió su carrera como solita a finales de los noventas; su primer disco se tituló ‘Puntos cardinales’.Posteriormente, la intérprete de ‘Mujer contra mujer’, ‘El 7 de septiembre’ y ‘No hay marcha en Nueva York’, estuvo de gira junto a Miguel Bosé en el tour Girados, en el que aprovechó para promover su álbum ‘Pasajes de un sueño’.En 2015 la cantante lanzó ‘Conexión’, su segundo disco en directo, en el que recopila lo mejor de Mecano, algunas canciones de solista y brinda además cuatro temas inéditos.Ana Torroja19 de octubre a las 8:00 p.m.Explanada del Centro Cultural Paso del NorteEntrada libre