Contra las cuerdas

New Era Wrestling es un grupo autodenominado como “la nueva era de luchadores”, surgido con el propósito de innovar y generar una escena para la lucha libre en El Paso.“Somos jóvenes atletas con pasión hacia el deporte y con la mentalidad de crear el mejor espectáculo!”, dice el colectivo de luchadores a través de su página.El grupo ha tomado como su base de operaciones el Pabellón del Coliseo de El Paso, donde ya se han efectuado con éxito varios encuentros de lucha libre, inspirados en las arenas de barrio de Ciudad Juárez y de la Ciudad de México.Si vives en cualquiera de los dos lados de esta frontera y quieres adentrarte en la cultura del pancracio y sus personajes fronterizos, no falles a este evento que New Era Wrestling tiene preparado para el 13 de octubre.El ambiente en estos encuentros es familiar; las puertas del pabellón abren desde las 6:30 de la tarde y habrá venta de alimentos y bebidas.Algunos de los nombres de los luchadores que ya empiezan a ser reconocidos en la escena y que se enfrentarán esa noche son: Perrush K, El Exótico, Samurai Pérez, Tritón DG, Delilah New, Dastan DG, Greg Monster Infante, y Craig Showers, entre otros más.Toma nota:En su afán de generar una escena de lucha libre en la comunidad, New Era Wrestling ofrece la oportunidad de convertirse en luchador profesional e imparte clases a todo aquél que comparta su misma pasión por el ring. Mayores informes al teléfono: (915) 356 5113.*Síguelos en la página: www.facebook.com/New Era Wrestling Ent.New Era WrestlingLucha Libre13 de octubre8:00 p.m.El Paso County Coliseum PavilionBoletos: 10 dólares adultos, 6 dólares niñosDisponibles en Ticketmaster.com y taquilla del ColiseoLos boletos son de admisión general, no hay asientos numerados para este evento.Siguientes fechas de New Era Wrestling:20 y 27 de octubre3, 11 y 17 de noviembre

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.