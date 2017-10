Homenaje a Chopin

El tercer recital de la serie El Paso Chopin Music Festival está programado para el próximo 21 de octubre en El Chamizal National Memorial Theatre.En ese recinto ya se han llevado a cabo dos conciertos de la vigésima tercera temporada del festival, el cual contará en esta ocasión con la interpretación de la pianista Lucy Scarbrough.A las 7 de la tarde dará inicio la presentación de la pianista, quien al igual del resto de los artistas que han formado parte del evento, ejecutará con maestría piezas del legendario Frédéric Chopin."Frédéric Chopin fue uno de los grandes embajadores del mundo. Su música es verdaderamente un lenguaje universal de belleza que no conoce barreras de nación o cultura", expresó Scarbrough, fundadora y directora artística del festival.La serie de conciertos gratuitos tuvo ya las presentaciones de los pianistas Ning An y Mei Ting. No se lo pierda.Lucy ScarbroughLa primera guía que tuvo Lucy Scarbrough fue su madre; ya para los 16 años estudió con Sylvio Scionti en Nueva York y después con el pianista ruso Maurice Lichtman.En el Conservatorio Americano de Música en Chicago recibió el mayor premio que allí se otorga. En ese lugar estudió con Beatrice Eppinelle, Hans Levy Heniot y el internacionalmente conocido Leo Sowersby.Ha recibido los premios Burlington Foundation Teaching Award, el National Teaching Excellence Award of U. T. Austin y el codiciado Minnie Stevens Piper en Educación Superior de Texas.En 1996 fue introducida en El Paso Women’s Hall of Fame. Dos años después recibió el premio Hidalgo por servir a la comunidad de Ciudad Juárez y El Paso.Lucy Scarbrough fundó El Paso Chopin Music Festival en 1995.El Paso Chopin Music FestivalConcierto de la pianista Lucy Scarbrough21 de octubre a las 7:00 p.m.Chamizal National Memorial Theatre800 South San MarcialEntrada libre

