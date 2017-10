Cuenta una historia de guerra

La quinta propuesta que hace el Segundo Festival Internacional de Teatro sin Fronteras organizado por Telón de Arena, trae desde Nueva York el monólogo ‘What do I know about the war’.Con Margo Lee Sherman en escena, la obra estará los días 13, 14 y 15 de octubre, en funciones a las 8 de la noche.El espectáculo que se desarrolla en inglés con subtítulos en español es un ensamble de historias de soldados que sirvieron o que están activos en el frente en Irak.La creadora del monólogo logra atrapar al espectador durante 40 minutos con las historias fragmentadas de los soldados estadunidenses, mismas que ha elaborado a partir del material que encontró en ‘G. I. Special’, un diario en línea que publica noticias y cartas de los militares en activo, del libro ‘America’s Military Today’ de Tod Ensign, así como del New York Times y de las propias entrevistas que ha realizado.Margo Lee Sherman es una actriz veterana y miembro fundador de Peter Shumann’s Bread and Pupper Theater.Segundo Festival Internacional de Teatro sin FronterasWhat do I know about the war?13, 14 y 15 de octubreFunciones a las 8:00 p.m.Café Teatro Telón de ArenaCayetano López e InsurgentesEntrada: 150 pesosFunción en inglés con subtítulos