Honran a Van Halen

Si perteneces a la época en que la radio vibraba con ‘Jump’, ‘Hot for the teacher’, ‘Panama’, o ‘Running with the Devil’, entonces debes estar este 14 de octubre en el Speaking Rock.En su racha de tributos, el lugar trae a The Atomic Punks, una banda que rinde homenaje a la primera etapa de Van Halen, cuando David Lee Roth formaba parte de ella.Esta banda tributo se formó en 1994 en Pasadena, California y su calidad es tal, que los mismos integrantes del grupo al que rinden homenaje les han expresado su admiración.The Atomic Punks han presentado más de 300 shows en ciudades como Hollywood, San Diego, California; Las Vegas, Nevada; Phoenix, Scottsdale, Arizona; Seattle, Washington; Denver, Colorado; Honolulu, Hawai; San Luis Missouri, entre muchas otras.El grupo ha sido elegido por tres años consecutivos como ‘La Mejor Banda Tributo’ por la publicación de Los Angeles Rock City News.En su libro autobiográfico publicado en 1997 ‘Crazy from the Heat’, el ex vocalista David Lee Roth se refirió a The Atomic Punks como “El mejor tributo a Van Halen de todos”.Lee Roth acabó de confirmar su admiración por el grupo al contratar al guitarrista Bart Walsh para su banda DLR Band.En una ocasión, el bajista de Van Halen Michael Anthony tocó un set con The Atomic Punks en Pasadena, California, y expresó: “Me sentí como si hubiera regresado al año de 1982 a tocar con la banda”.Integrantes de The Atomic Punks (Tributo a Van Halen)Brian Geller (voz)Lance Turner (guitarra)Joe Lester (bajo)Scott Patterson (batería)Tributo a Van Halen14 de octubre8:00 p.m.(Abre la banda invitada Wildflower)Speaking Rock(122 S Old Pueblo Dr en El Paso)Entrada gratuitaEvento sólo para mayores de 18 añosVenta de alimentos y bebidas