Escápate a un viaje por el oeste

Este domingo 15 de octubre transpórtate al viejo oeste y conoce parte de la historia de uno de los forajidos más famosos de la región: Billy the Kid.Los "Pistoleros De San Elizario" realizarán dos presentaciones de recreación frente a la cárcel del Condado de El Paso en el Distrito Histórico de San Elizario. Los espectáculos serán parte de la gran venta de arte y artesanías que se realizan en la calle principal del distrito ese mismo día.Actores voluntarios, caracterizados a la usanza del viejo oeste participan y dan vida a la historia completa de tan singular personaje, las representaciones se realizan a la una y a las tres de la tarde.La calle principal de San Elizario será el escenario de esta representación que da a conocer el cómo y cuándo sucedieron los hechos que conectan a Billy the Kid con su paso por este Pueblo Histórico.Billy the Kid fue un famoso forajido que inició sus andanzas a muy corta edad. Es el protagonista de un hecho histórico en la cárcel de San Elizario, ocurrido en 1876 al romper sus rejas para liberar a su amigo Melquiades Segura.No pierda la oportunidad de tomarse fotos en la famosa horca estilo oeste, una costumbre de todo visitante a este sitio, así como hacer un recorrido por lugares donde estuvo Billy the Kid.Mercado de arte de Mission TrailImagina un día recorriendo pasillos llenos de obras de arte y artesanías, sentando para escuchar música en vivo, disfrutando de un show y deleitándote con una serie de antojitos. Todo esto puede ser posible si asistes el domingo 15 de octubre a la calle principal del distrito Histórico de San Elizario, donde por novena ocasión se realiza la más grande venta de arte y artesanía de Mission Valley.Artesanos de la región presentarán una variada selección de arte y artesanía con piezas de cerámica joyas, objetos decorativos de temporada, entre otras creaciones que se estarán vendiendo.Para los amantes del arte habrá oportunidad de encontrar una selección de pinturas, esculturas y fotografías, que estarán en exhibición y venta.Para tu información-El evento permite la asistencia de mascotas.- Zonas para estacionamiento a tu disposición.-Las representaciones de Billy the Kid serán a la 1 y 3 de la tarde.-Habrá presentaciones culturales especiales a las 4 de la tarde.-Las galerías permanecerán abiertas hasta las 5:00 p.m.Mercado de Arte en Mission Trail y representación del escape de Billy The Kid1501 Main Street, San Elizario, Texas 7984915 de octubre de 2017 de 11:00a.m. a 6:00p.m.Entrada gratisBilly The Kid Breakout Show15 de octubre de 2017 1p.m y 3 p.m.Distrito histórico San Elizario, San Elizario, TexasAdmisión: Gratis

