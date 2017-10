A soltar carcajadas

Comediante de Stand Up. Diseñadora Gráfica. Fotógrafa wannabe. Experta preparadora de botanas y primeriza en Juárez. Ana Julia Yeye pisará un escenario juarense como una primera ocasión este el 21 de octubre.Directa de la central de la risa, The Comedy Co. llega con su rutina la standupera mexicana para presentarse en Juaritoz Café y Horneria, donde el café es sólo un pretexto para disfrutar a placer de un grato momento.Para abrir boca y calentar mandíbula antes de Ana Julia va José Juaritoz y Jorge Rodallegas. Como anfitrión de la jornada del humor, Daniel Vázquez.Ana Julia Yeye es una de las comediantes más populares del momento, ya que ella misma es tema de sus rutinas, que incluyen temas como los estereotipos y la discriminación, con una comedia políticamente incorrecta.La comediante ha dicho en variadas ocasiones que fue la curiosidad el motor que la llevó por el camino de humor y asegura que llevaba una vida normal, en oficina, pero fue ese instinto de querer probar algo nuevo lo que le abrió las puertas al stand up.“Yo no lo decidí (ser standupera), más bien se fueron dando las cosas, había un taller un dia de stand up comedy y me gustó muchisimo, no podia creer que la gente se riera de algo que yo había escrito y se siente increíble, entonces decidí ya no bajarme de los escenarios […] yo era godinez, osea, trabajaba en una oficina, y desde hace un año que me dedico ya a esto”, relata emocionada para una entrevista que concedió al portal Monterreyrock, con motivo de su presentación en el festival regio Coordenada 2017.Comedia en vivo21 de octubreJuaritoz Café & Horneria617-1135Calle Fray Estebanico 6593Entradas en donboletón.com$100 y $150 pesos