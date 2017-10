Antología de artistas

Emancipación es una colección fotográfica compuesta por 53 imágenes realizadas por el fotógrafo juarense Luis Pegut, quien se ha encargado de retratar a diversos creadores artísticos de trayectoria y emergentes, que han desarrollado proyectos en las disciplinas de teatro , danza, artes visuales, música, literatura y el arte contemporáneoEmancipación se exhibe a partir del 19 de octubre de 2017 hasta enero de 2018 en el museo interactivo La Rodadora y es presentada por la Red Foto México, el Centro de La Imagen, la Secretaría de Cultura y el Festival Internacional de Fotografía 2017.Está seleccionada entre las mejores exposiciones nacionales de fotografía a nivel internacional por Latitudes del Festival Internacional de Fotografía del Centro de la Imagen y la RedFotoMÉXICO 2017.Pegut inició su trabajo en 2007, cuando en Ciudad Juárez vivió una época de violencia. Desde entonces y hasta el día de hoy, estos creadores se han mantenido activos ejecutando proyectos en esta zona fronteriza que les han permitido seguir vigentes en su disciplina artísticaCada uno de los aristas es retratado en su propio espacio de trabajo, en espacios públicos, recintos históricos, no lugares, o en el lugar de su predilección.Todos los personajes fueron captados con una silla de madera labrada y pesada, misma que es la que aparece en cada una de las fotografías.Sin embargo, no pueden ser fotografiados sentados en la silla, pueden interactuar y tomarla simplemente como objeto de utilería, pero NO se pueden sentar en ella, ya que significa que en el proceso más alto de violencia, no se quedaron sentados, se liberaron del temor violento que azotó a Ciudad Juárez, y continuaron trabajando en sus disciplinas artísticas en proyectos que de una forma u otra, beneficiaron a la sociedad y les permitió seguir vigentes como creadores. La silla es el hilo conductor de esta exposición fotográfica.La colección fotográfica Emancipación de Luis Pegut se inició como un anteproyecto a principios de 2015 para documentar y dejar memoria del movimiento artístico, en los que se han involucrado creadores emergentes y de trayectoria nacional e internacional, que han presentado su trabajo en diversos espacios de Ciudad Juárez y que le ha permitido a esta ciudad fronteriza continuar un histórico movimiento cultural dentro y fuera del país.“Emancipación reconoce el trabajo de los creadores artísticos como un símbolo de reconocimiento a ellos que se han encargado de mantener la estructura artística cultural de testa frontera”. Así lo manifiesa Luis Pegut.Expo Emancipación19 de octubre de 2017 hasta enero de 2018La RodadoraA lasEntrada libre

