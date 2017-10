El duo perfecto

La mancuerna perfecta para lograr tus objetivos: alimentación saludable y ejercicio. Es importante que consideres que todos los objetivos que te pongas en mente los lograrás en la medida que logres incorporar estas dos variables a tu estilo de vida y, aquí quiero ser puntual en un término, observa cómo el binomio es ¨alimentación saludable y ejercicio¨ no DIETA, la palabra dieta siempre nos remite a restricciones y sacrificios que muchas veces son innecesarios. Lo ideal es que logres una perfecta armonía entre comer rico y saludable, lo que resta es agregar una cantidad de actividad física que sea conveniente para tu cuerpo y tus metas. Y bueno, la pregunta sigue ahí ¿qué es una alimentación saludable? ¿Qué tipo de ejercicio debo hacer?Alimentación saludable: En este punto mi primera respuesta sería que tendremos que personalizar el programa de alimentación dependiendo de cada caso de acuerdo a sus objetivos y avances previos, pero, en términos generales podemos decir que: la calidad de los ingredientes que se usen es básica, comer 4-5 veces al día, consumir de 1.5 a 2 litros de agua al día, incorporar frutas y verduras frescas diariamente, consumir proteínas de origen animal de buena calidad y bajas en grasas, evitar antojitos callejeros, moderar tus porciones, evitar azucares y harinas refinados. Mucho de esto podría sonar repetitivo, pero considéralo, haz los cambios que te hagan falta y vas a notar una gran diferencia.El ejercicio: no hay uno sin el otro, la alimentación y el ejercicio son tus mejores aliados, lo que debes saber es qué tipo de ejercicio te conviene hacer de acuerdo a lo que quieras lograr, por ejemplo: ¿quieres bajar tu porcentaje de grasa? El ejercicio conocido como ¨cardio¨ es el indicado, ¿para formar músculo? Ejercicio de fuerza, ya sea en pesas o con tu propio peso. Esto definitivamente no significa que debas elegir entre uno u otro, al contrario, imagínate los excelentes resultados que puedes tener si lo combinas. Lo que sigue es asesorarte con profesionales para saber las cantidades y el tipo de cardio o peso que debes seguir, recuerda que seguir una rutina adecuada de ejercicio te puede ayudar a bajar, mantener o aumentar tu peso enfocándola en la forma adecuada.Como siempre, considera que la recomendación principal es que en nutrición y actividad física no hay nada escrito en piedra, todo se personaliza de acuerdo a cada paciente, acercarte a tu nutriólogo y entrenador deportivo es la mejor idea y el camino más firme a la hora de conseguir los resultados que buscas.

