Con sazón ‘chilango’

Hace apenas tres meses que Los Molcajetes dio a conocer su suculenta propuesta taquera, pero al juzgar por el éxito parece que fuera un lugar de tradición.Muy bien localizados, justo en la esquina de Plutarco Elías Calles y 20 de Noviembre, el establecimiento goza de aceptación gracias a que allí se preparan tacos de guisados chilangos, con la sazón particular que sólo pueden darle los señores taqueros recién llegados de la Ciudad de México.Así como los creadores de tanta delicia, alguna materia prima también viene de la capital del país, tal es el caso de la tripa y la longaniza.Visible desde la avenida principal, el menú de Los Molcajetes atrae las miradas de todo el que pasa por ahí y abre el apetito con su oferta de tacos de suadero, longaniza, cabeza, campechano, tripitas, lengua y pastor, todos servidos en doble tortilla taquera.Además de estas opciones netamente chilangas, en el lugar se pueden comer tacos de bisteck, costilla y chuleta ahumada, en este caso preparados en tortilla de maíz de tamaño regular, con papas y cebollas guisadas.En Los Molcajetes la dinámica es de autoservicio. El comensal se para frente a la plancha o al trompo coronado con piña que a diario se prepara, y pide los tacos que se va a comer.Luego pasa al comedor, donde encuentra una barra de salsas y un refrigerador con refrescos y aguas frescas; paga al final, cuando ya esté satisfecho y no pueda con un taco más.Cada bocado es una delicia, preparada con ingredientes de calidad y con la misma receta que se disfruta en la Roma, la Narvarte, la Del Valle o Coyoacán.Para disfrutar de estas maravillas hay que pasar por ahí de martes a domingo, en un horario que va de las 5 de la tarde a las 11 de la noche. ¡Ah! Que no se olvide mencionar los precios, los tacos están desde los 12 hasta los 25 pesos.Los MolcajetesPlutarco Elías Calles y 20 de NoviembreAbierto de martes a domingo de 5:00 a 11:00 p.m.

