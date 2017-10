Sesión de música clásica

El próximo recital de El Paso Symphony Orchestra contará con la participación del pianista Yefim Bronfman, quien junto a los músicos dirigidos por Bohuslav Rattay interpretará el Concierto para piano No. 4 de Beethoven y el Concierto para orquesta de Béla Bartók.La primera sesión del programa musical está pactada a realizarse este 20 de octubre a las 7:30 de la tarde, repitiéndose al día siguiente a la misma hora.Será el escenario del Plaza Theatre el que acoja el concierto en el que se escuchará una de las obras más tranquilas e introspectivas del genio alemán que además de director orquestal era pianista.Por suparte, el Concierto para orquesta es una de las composiciones más conocidas del húngaro Béla Bartók; consta de cinco movimientos, y debe a su nombre a que con frecuencia un instrumento (o un grupo de ellos) se opone, como solista, a la orquesta.Yefim BronfmanNacido en Taskent, Uzbekistan, y emigrado a Israel a la edad de 15 años, el pianista adquirió la ciudadanía americana en 1989.Se formó en la Rubin Academy of Music de Tel Aviv, en la Juilliard School de Nueva York y en el Instituto Curtis de Filadelfia con Rudolf Firkusny, Leon Fleisher y Rudolf Serkin.Hizo su debut en el Carnegie Hall en 1989 y dio una serie de recitales con Isaac Stern en 1991. Ganó un Grammy en 1997 para su registro de los tres conciertos de piano de Bartók con Esa-Pekka Salonen y Los Ángeles Philharmonic.Bronfman ha tocado junto a las orquestas más reconocidas del panorama internacional, como la Berliner Philharmoniker, la Philharmonia Orchestra de Londres, la Orchestre Nationale de France, así como con la mayoría de las principales orquestas americanas.Asimismo, ha colaborado con los directores más prestigiosos del momento, como Daniel Barenboim, Herbert Blomstedt, Charles Dutoit, Valery Gergiev, Zubin Mehta, Kurt Masur, Lorin Maazel, Mariss Jansons, James Levine, Esa-Pekka Salonen, Yuri Temirkanov y David Zinman, por citar algunos.EPSO Beethoven, Bartok and Bronfman20 y 21 de octubre a las 7:30 p.m.Plaza TheatreOne Pioneer PlazaEntrada: de 16 hasta 45 dólaresBoletos a la venta en la página epso.org

